الإحصاء تؤكّد: عدم المشاركة في تعداد 2022 تستوجب العقوبات والغرامة، إليك رابط “العد الذاتي الإلكتروني”

الهيئة توفّر إمكانية المشاركة عبر العد الذاتي الإلكتروني

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد عملت على تمكين المواطنين والمقيمين في المملكة من المشاركة في التعداد بسهولة عبر”العد الذاتي الإلكتروني”، حيث يُمكن تعبئة استمارة التعداد إلكترونياً بالدخول إلى بوابة تعداد السعودية 2022 عبر الرابط التالي من هنا ابتداءاً من (10 مايو 2022م) وحتى (25 مايو 2022م).

كما خصصت الهيئة مجموعة من القنوات التي تساعد المشاركين في التعداد على استكمال تعبئة الاستمارة، وحل جميع مشاكل واستفسارات المواطنين سواءً عبر الاتصال بالرقم المجاني الموحَّد 920020081، أو عبر زيارة حسابات الهيئة على قنوات التواصل الاجتماعي، وبوابة تعداد السعودية 2022.