الإحصاء تؤكّد: عدم المشاركة في تعداد 2022 تستوجب العقوبات والغرامة، إليك رابط “العد الذاتي الإلكتروني”
أكَّد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني أنَّ المرسوم الملكي رقم م/ 13 وتاريخ 23/ 4/ 1391هـ، والخاص بنظام تعداد السكان العام كان قد ألزم في مادته (الرابعة) جميع المواطنين بالمشاركة في التعداد والإجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد.
القانون يُجيز فرض العقوبات والغرامات المالية
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، أن المرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/ 12/ 1397هـ الخاص بنظام الإحصاءات العامة للدولة قد أجاز للهيئة فرض عقوبات وغرامات مالية على كل من قام أحد الأعمال التالية:
- عطل عمداً أعمال التعداد.
- امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة للتعداد.
- أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
التحذير قبل فرض العقوبات والعرامة في تعداد السعودية 2022م
وحول إلزامية المشاركة في تعداد السعودية 2022م فقد أوضح “الدخيني” أنَّ آلية التطبيق شددت على أن تكون العقوبات وفرض الغرامات في أضيق الحدود، وجعلها محصورة فقط في صلاحيات مشرف المنطقة، على آلَّا يتم ذلك إلَّا بعد التحدث مع الساكن وإعطائه أكثر من فرصة للمشاركة وتحذيره قبل إيقاع المخالفة”.
المتحدث باسم الهيئة يُشيد بتعاون المواطنين
وشدَّد المتحدث الرسمي للهيئة أنَّ المشاركة الدقيقة بالإحصاء تعتبر واجباً وطنياً ومسؤولية مجتمعية، مُشيداً في الوقت نفسه بمستوى الوعي العالي الذي يتمتَّع به جميع المواطنين والمقيمين، والذي ظهر من خلال التعاون الكبير مع مراحل التعداد المختلفة لافتاً إلى إنَّ مخرجات التعداد سوف تساعد على الإعداد لمستقبلٍ أفضل وتطوير الخدمات العامة المختلفة وخاصَّة التعليمية والصحية.
الهيئة توفّر إمكانية المشاركة عبر العد الذاتي الإلكتروني
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد عملت على تمكين المواطنين والمقيمين في المملكة من المشاركة في التعداد بسهولة عبر”العد الذاتي الإلكتروني”، حيث يُمكن تعبئة استمارة التعداد إلكترونياً بالدخول إلى بوابة تعداد السعودية 2022 عبر الرابط التالي من هنا ابتداءاً من (10 مايو 2022م) وحتى (25 مايو 2022م).
كما خصصت الهيئة مجموعة من القنوات التي تساعد المشاركين في التعداد على استكمال تعبئة الاستمارة، وحل جميع مشاكل واستفسارات المواطنين سواءً عبر الاتصال بالرقم المجاني الموحَّد 920020081، أو عبر زيارة حسابات الهيئة على قنوات التواصل الاجتماعي، وبوابة تعداد السعودية 2022.