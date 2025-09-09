أخبار السعودية

تعاون “ICAIRE” الدولي وGoogle لتعريف طلاب جامعات المملكة بخدمة Google AI Pro

آياتي خيري

كشف المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو بمدينة الرياض الستار عن إتفاقية للتعاون مع شركة Google من أجل المساعدة في تعريف طلاب جامعات المملكة بخدمة Google AI Pro المجانية التي ستقدم إليهم لمدة عام كامل؛ بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاقٍ أوسع لهم للمشاركة بمسيرة البحث والابتكار في مجال هذه التقنيات المتقدمة.

برامج تعريفية وورش

ومن المقرر أن يقدم المركز من خلال هذه الخطوة برامج تعريفية وورش عمل حضورية داخل عددٍ من جامعات المملكة، وورش افتراضية لبقية الجامعات عبر تدريب Gemini Academy، ومن المقرر أن يتاح باب التسجيل لجميع طلاب وطالبات جامعات المملكة للحصول على الخدمة حتى 3 نوفمبر 2025 عبر موقع المركز عبر الرابط: من هنـا 

مجموعة من الأدوات والقدرات النوعية

كما تشمل خطة Google AI Pro مجموعة من الأدوات والقدرات النوعية، التي تشمل نموذج Gemini 2.5 Pro، وتقنية توليد الفيديو Veo 3، وأداة البحث العميق Deep Research، إلى جانب حلول إنتاجية متقدمة مثل: تكامل Gemini مع Gmail وDocs، وخدمات التخزين السحابي تصل لـ2 TB عبر Google Drive، بما يُسهم في تعزيز مهارات الطلبة في الابتكار والإنتاجية الرقمية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

