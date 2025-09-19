تعاون هام بين تجمع الجوف الصحي والمركز السعودي لسلامة المرضى.. تفاصيل

كشفت إدارة المركز السعودي لسلامة المرضى، خلال احتفالية أقيمت اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، تعيين تجمع الجوف الصحي أول مركز متعاون، في خطوة نوعية تهدف لترسيخ ثقافة سلامة المرضى، وتعزيز جودة الرعاية الصحية في المملكة.

مبادرة وطنية

جاءت مبادرة المراكز المتعاونة كشبكة وطنية يقودها المركز السعودي لسلامة المرضى؛ بهدف نشر الممارسات الآمنة، وتعزيز التعاون بين الجهات الصحية، وتبادل المعرفة والخبرات؛ لضمان استدامة التحسين.

وتتضمن أهدافها تحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية عبر مبادرات متخصصة، وترسيخ معايير وممارسات سلامة المرضى وتوسيع نطاقها، إضافةً إلى بناء القدرات، وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء.

كما تتخذ المراكز المتعاونة أربعة مسارات رئيسة هي: (تعزيز نظام الإبلاغ والتعلم، وتحسين ثقافة سلامة المرضى، وبناء القدرات وتمكين مقدمي الرعاية الصحية، وتمكين المرضى).

ومن المقرر أن يعمل تجمع الجوف الصحي على مسار تعزيز نظام الإبلاغ والتعلم، وهو مسار حيوي يستهدف تحويل التحديات والأحداث إلى فرص للتحسين المستمر، وبناء بيئة صحية قائمة على الشفافية والتطوير، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

تعليق مدير المركز السعودي

وفي سياق آخر قال مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور علي بن طالع عسيري أن تعيين تجمع الجوف الصحي أول مركز متعاون يمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء شبكة وطنية مترابطة في مجال سلامة المرضى.

وأشار عسيري إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي، وترسيخ مكانة المملكة في تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي الدكتور حمود بن فهد الشمري، اعتزاز التجمع باعتماده كأول مركز متعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى في مجال الإبلاغ والتعلّم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل حافزًا لمضاعفة الجهود في تعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع مستوى سلامة المرضى.

كما أثنى على الجهود التي يبذلها المركز السعودي لسلامة المرضى في ترسيخ ثقافة الشفافية والتحسين المستمر، بما يعكس التزامه بدعم مسيرة التحول الصحي في المملكة.