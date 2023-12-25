تعاون سعودي ياباني في مجال التعدين والموارد المعدنية

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد سايتو كين، إتفاقية تعاون بين الوزارتين في مجال التعدين والموارد المعدنية، وذلك في مقر الوزارة في مدينة الرياض.

الوزيرين وبرفقتهما ممثلي الشركات أثناء مراسم التوقيع _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

أهداف الإتفاقية

وتستهدف هذه الإتفاقية زيادة التعاون بين الجانبين في مجالات التعدين والموارد المعدنية، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة لرأس المال البشري، وتبادل الزيارات المهنية والخبراء الفنيين، وتساعد في تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك الدراسات والسياسات واللوائح المتعلقة بالتعدين والموارد المعدنية، وستفتح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية فرص إقامة استثمارات مشتركة في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتي ستكون إما محليًا في المملكة العربية السعودية أو في دول ثالثة أخرى وفقًا للوائح والقوانين والإجراءات.

إتفاقية جانبية

وحضر الوزيران توقيع اتفاقية تعاون بين شركة منارة المعادن والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC) وهي منظمة تابعة للحكومة اليابانية، تأسست في عام 1967، وتمت إعادة هيكلتها في عام 2004 لضمان إمدادات مستقرة من النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية لتلبية احتياجات اليابان من الطاقة والموارد.

وتعتبر منظمة JOGMEC كيانًا بارزًا ساعد العديد من الشركات اليابانية على الاستثمار في الخارج باليابان، حيث تعتبر اليوم إحدى أفضل الأمثلة العالمية لتمكين الشركات المحلية من توسيع حضورها العالمي.

كما تعد شركة منارة المعادن بمثابة مشروع مشترك جديد بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في أصول التعدين على مستوى العالم ودعم تطوير سلاسل التوريد العالمية المرنة.

وتستهدف إتفاقية التعاون بين شركة منارة المعادن والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة JOGMEC إلى تعزيز الاستثمارات التعاونية في المناجم وإنشاء المشاريع في بلدان ثالثة، مع التركيز على أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتسعى المنظمة وشركة منارة لتحقيق العديد من الاستثمارات التعاونية في غضون عامين، مع التركيز بشكل خاص على المعادن الحيوية مثل النحاس والليثيوم والنيكل والمعادن الهامة التي تعد مهمة لتحول الطاقة العالمية، حيث يعد هذا امتدادًا للجهود السابقة التي بدأت خلال الزيارة التي قام بها في يونيو 2023 وفد سعودي من مختلف الجهات الحكومية لزيارة طوكيو.

ويهدف البلدان لتعزيز تعاونهما المشترك في العديد من الجوانب الصناعية والطاقة، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى المملكة العربية السعودية في 16 يوليو 2023، والتي التقى خلالها صاحب السمو الملكي ولي العهد.