تعاون المشترك بين جامعة جازان ومدينة جازان للصناعات الأساسية

زار جامعة جازان أمس، وفدًا من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، في لقاءٍ عُقد بمقر الجامعة؛ وذلك من أجل إستعراض فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، بما يساعد في خدمة التنمية بمنطقة جازان.

سبل التعاون المشترك

وناقش الجانبان سبل التعاون في المجالات البحثية والابتكارية والتدريبية، وآليات تفعيل الشراكات الإستراتيجية التي تدعم تكامل الجهود وتفتح آفاقًا رحبة أمام الاستثمار في الموارد والإمكانات المتاحة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المحلي، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال مسؤولو الجامعة حرصهم على بناء شراكات نوعية مع مختلف القطاعات، انطلاقًا من دور الجامعة كمؤسسة بحثية وأكاديمية تسعى إلى تعزيز مكانة المنطقة كحاضنة للابتكار والصناعة والمعرفة.