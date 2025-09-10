تعاون “استدامة” و”كاوست” في مجال الزراعة

نظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة” ورشة عمل وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، شهدت إستعراض آفاق التعاون البحثي وتبادل الخبرات العلمية بين الجانبين، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة القطاع الزراعي.

كما ناقشت الورشة عددًا من المشاريع والمبادرات المشتركة الحالية والمستقبلية، مع التأكيد على أهمية تكامل الجهود البحثية والعلمية لدعم الممارسات الزراعية المستدامة، وتوظيف التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات البيئية.

وفي نهاية الورشة، شدد المدير العام للمركز الدكتور خالد بن مرشود الرحيلي، على أهمية هذا التعاون الإستراتيجي مع “كاوست”، منوهًا إلى أن الشراكة العلمية بين الطرفين تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة البحث والتطوير في القطاع الزراعي، وتوطين التقنيات المتقدمة التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي المستدام.