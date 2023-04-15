تطوير منصة شحن “متنقلة” للجوّالات في المسجد الحرام

أطلق الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منصة شحن الجوّالات المتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن والمعتكفين في المسجد الحرام، وأكد السديس أن هذه الخدمة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات ولاة الأمر بتقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح سلطان القرشي، مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، أن المنصة عبارة عن منصة شحن ثابتة تحتوي على شاشة LED توضح طريقة استخدام الشواحن، وتحتوي على عدد من الشواحن المتنقلة التي تدعم شحن جميع الأجهزة الذكية بتقنية الشحن السريع، كما يتم توفير شاحن متنقل يمكن استخدامه وإرجاعه للمنصة الثابتة، مع متابعة المنظومة وصيانتها لتقديم خدمة مميزة للحجاج والمعتمرين.

في النهاية، أشار الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات ولاة أمرنا الميامين -حفظهم الله ورعاهم- في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نُسُكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.