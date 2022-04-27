الهيئة الملكية لمكة والمشاعر تعلن تطوير الموقع العشوائي في منطقة الزهور

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية عن تطوير الموقع العشوائي “منطقة الزهور” في حي الشوقية بمدينة مكة المكرمة، بحيث يمتد شمالا من الدائري الثالث، وجنوبا من مخطط الشوقية، وشرقا من شارع إبراهيم الخليل، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بتطوير الموقع العشوائي في منطقة الزهور بالمملكة.

الهيئة الملكية في مكة

تم تأسيس الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في عام 2018 بقرار من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بهدف تطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتناسب مع مكانتها المقدسة.

تطوير منطقة الزهور في حي الشوقية

تعمل الهيئة الملكية بالتعاون مع الجهات الرسمية على تطوير المناطق العشوائية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تعمل على تطوير منطقة الزهور وفق حدود معينة وهي كالتالي:

الشمال الطريق الدائري الثالث.

الجنوب مخطط الشوقية.

الشرق شارع إبراهيم الخليل.

الغرب مخطط الشوقية.

ألية تطوير منطقة الزهور في حي الشوقية

تضع الهيئة الملكية لمكة ألية معينة لتطوير المنطقة بالتعاون مع الجهات الرسمية التي تساعد في كل أتجاه من أجل تطوير المنطقة، ومن هذا الأليات المتبعة كالتالي: