موعد تطعيمات الحج لحجاج الداخل 1443 وفقاً لوزارة الصحة السعودية “تطعيم الحمى الشوكية”

جاء اليوم الجُمعة 17 يونيو 2022 مـ المُوافق 18 ذو القعدة 1443 هـ في بيان رسمي صادر من قِبل “وزارة الصحة” بالمملكة العربية السعودية بعض التصريحات الخاصة بـ”تطعيم الحج 2022” وهو ما يعرف باسم “تطعيم الحمى الشوكية”، ومن جانبها فإن الصحة السعودية قد أعلنت بالفعل عن موعد تطعيمات حجاج الداخل 1443، وسوف نتطرق للحديث عن كافة التفاصيل المُتعلقة بهذا الأمر أدناه.. فضلاً تابعونا.

تطعيم الحمى الشوكية لحجاج الداخل 1443

اليوم أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن قرار إلزامية الحصول على تطعيمات الحج لحجاج الداخل لهذا العام، وتتمثل تلك التطعيمات في تطعيم “الإنفلونزا الموسمية” وأيضاً تطعيم “الحمى الشوكية”، وسوف يحصل كافة الحجاج المُرشحين على تلك التطعيمات قبل أداء فريضة الحج لهذا العام.

موعد تطعيمات الحج 1443

ومن جِهة أخرى لم تقم “وزارة الصحة” بالمملكة العربية السعودية بتحديد موعد مُحدد لأخذ تلك التطعيمات، ولكنها أوضحت من جانب آخر أن الحد الأقصى للحصول على تطعيم الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية قبل 10 أيام قبل أداء مناسك الحج 2022 لهذا العام.

ما هو تطعيم الحمى الشوكية؟

هو من التطعيمات الهامة التي تندرج ضمن أنواع “المكورات الرئوية”، ويتم أخذ تطعيم الحمى الشوكية للحماية من الإصابة بأكثر من 23 نوع مُختلف من أنواع البكتيريا، ويتم أخذ هذا التطعيم أيضاً تحت استشارة أطباء مُختصون، وهو في الأساس مُخصص لبعض الحالات مثل مرضى القلب، والمُصابون بالأمراض المناعية.