تطبيق “هاوي” الجديد يوفر 14 خدمة للهواة في السعودية

أطلقت البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” تطبيقها الجديد، والذي يوفر 14 خدمة للهواة من مواطنين ومقيمين في كافة مدن ومحافظات المملكة، وذلك ضمن حملة “عندك هواية.. عندنا تطبيق”.

البوابة الوطنية للهوايات -مصدر الصورة: وكالة واس

برنامج جودة الحياة

وقال مدير عام قطاع تنمية الهوايات في مركز برنامج جودة الحياة طارق بن عدنان الغرابي: “يسعدنا أن نعلن عن إطلاق التطبيق الجديد لـ “هاوي” الذي يتضمن مجموعة من الخدمات الجديدة بهدف تسهيل وتحسين تجربة المستخدم، لخلق بيئة ممتعة ومحفزة لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في المملكة لاستكشاف وتطوير هواياتهم”.

وأضاف الغرابي: “يوفر التطبيق الجديد 14 خدمة، تشمل:

• تتيح للمستخدمين تجربة مجموعة متنوعة من الهوايات بشكل تفاعلي وتعليمي.

• تتيح للمستخدمين الانضمام إلى أحد أندية الهوايات في المملكة.

• تتيح للمستخدمين إنشاء نادي هواية جديد.

• تتيح للمستخدمين التواصل مع الهواة الآخرين لمشاركة الهوايات.

• تتيح للمستخدمين الاطلاع على الفعاليات والأحداث المتعلقة بالهوايات.

• تتيح للنوادي الترويج لأنشطة وفعاليات النادي.

• تتيح للمستخدمين التعرف على الدورات التدريبية المتاحة في مجال الهوايات.

• تتيح للمستخدمين الاطلاع على المرافق المتاحة لممارسة الهوايات.

• تتيح للمستخدمين الاطلاع على المساحات المتاحة لممارسة الهوايات.

• تتيح للمستخدمين الاطلاع على الأدوات المتاحة لممارسة الهوايات.

• تتيح للمستخدمين المشاركة في مسابقات الهوايات.

• تتيح للنوادي الحصول على الدعم من الجهات الحكومية والخاصة.

• تتيح للنوادي الحصول على خطابات وموافقات الجهات الحكومية.

• تتيح للمستخدمين المشاركة في خدمات تطوعية في مجال الهوايات.

• تتيح للنوادي إدارة شؤونها المالية”.

تطوير الهوايات

وأوضح الغرابي أن التطبيق الجديد يمنح المستخدمين تجربة أفضل لاستكشاف وتطوير الهوايات بطريقة تفاعلية وتعليمية مع إمكانية تخصيص التجربة الشخصية لكل هاوٍ؛ وفقًا لمجالات هوايته.

ويقدم جناح “هاوي” المقام في بوليفارد رياض سيتي على مدى 3 أيام (الخميس – الجمعة – السبت) للجمهور فرصة استكشاف تطبيق “هاوي” الجديد وفهم مزاياه وخدماته، إلى جانب المشاركة في مجموعة من التجارب التفاعلية والحيّة في عدة هوايات.