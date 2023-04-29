تطبيق قرار الهيئة العامة للنقل “غداً” الخاص بتحديد ساعات القيادة المسموح بها لسائقي حافلات النقل

سيبدأ تطبيق قرار الهيئة العامة للنقل غداً الأحد، وهذا القرار يهدف إلى تحديد ساعات القيادة المسموح بها لسائقي حافلات النقل المتخصصين وتنظيم تأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي، وحددت الهيئة ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة بغض النظر عن عدد الحافلات المسموح للسائقين بقيادتها.

قرار الهيئة العامة للنقل بتحديد ساعات القيادة

بموجب هذا القرار، يُسمح للسائقين بالقيادة لمدة تصل إلى 9 ساعات كحد أقصى خلال 24 ساعة، ويُمكن تمديد هذه الفترة إلى 10 ساعات مرتين أسبوعياً.

وقد حددت الهيئة ساعات العمل الأسبوعية للسائقين بـ 56 ساعة كحد أقصى، ويُسمح لهم بالعمل لمدة تصل إلى 90 ساعة خلال فترة 14 يومًا كحد أقصى.

كما حددت الهيئة فترات الراحة التي يجب أن يتخذها السائقون، بما في ذلك 45 دقيقة راحة لكل 4.5 ساعات قيادة و11 ساعة راحة لكل 24 ساعة من القيادة، بالإضافة إلى فترات الراحة الأسبوعية التي يجب أن تكون متصلة لمدة 45 ساعة بحد أقصى 6 أيام عمل.

أهمية قرار الهيئة العامة للنقل

أكدت الهيئة العامة للنقل على ضرورة التزام السائقين والمؤسسات المرخصة في مجال النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، وذلك لتحقيق نموذج مثالي في تقديم الخدمات المرضية للمستفيدين وتشجيع استخدام وسائل النقل العام.