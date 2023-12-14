تطبيق توكلنا يقدم توضيحاً بخصوص بيانات منصة مدرستي

قدّم تطبيق توكلنا في المملكة العربية السعودية توضيحا هاما بخصوص عدم ظهور بيانات منصة مدرستي للطلاب والأولياء، وهذا بعد تلقي العديد من الاستفسارات بهذا الخصوص، ويعتبر تطبيق توكلنا من التطبيقات الهامة التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة، كما أنه يحرص على الإجابة عن تساؤلاتهم ومتطلباتهم، تفاصيل أكثر سنتعرف عليها في المقال.

توضيح توكلنا

كشف تطبيق توكلنا من خلال حساب خدمة المستفيدين الرسمي على منصة إكس بأنه يمكن للمستفيدين الدخول إلى تطبيق توكلنا ثم اختيار الخدمات والضغط على خدمات أفراد الأسرة، ثم تحديد أفراد الأسرة والمكفولين، ثم يختار استكمال الطلب لكي يتمكن المستخدم من إضافة التابع، وفي حال لم يظهر بعد اتباع الخطوات المذكورة، كما يمكن التواصل مع منصة مدرستي من أجل تحديث البيانات.

علاوة على ذلك، يمكن الوصول إلى القائمة الشخصية من خلال قائمة بياناتي المتواجدة في صفحة معلوماتي على تطبيق توكلنا خدمات كما أوضحت الجهات المعنية على الحساب الرسمي في منصة إكس.

إشعارات

سبق وأن أعلن تطبيق توكلنا خدمات عن قيامه بتفعيل خدمة الإشعارات للجهات التي تملك أهمية كبرى لدى المستخدمين، ويكون هذا عبر خدمة واكب، وهذه الخدمة توفر إمكانية متابعة كل المستجدات معها لكي لا يفوت المستخدم فرصة الحصول على خدمة ما، كما يتم تنبيهه في حال توجب عليه القيام بشيء ما بغرض الوصول إلى الخدمات.

كيف أستعرض إعدادات الحساب

لكي تستعرض الإعدادات في تطبيق توكلنا خدمات لا بد من اتباع ما يلي: