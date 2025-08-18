«تصنيف شنغهاي العالمي»: جامعة الطائف تحتل المرتبة السادسة بين الجامعات السعودية

أحرزت جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية مؤخرا نجاحا كبيرا بعد أن تم الإعلان عن نتائج تصنيف شنغهاي الدولي “ARWU” لعام 2025م، وحققت الجامعة على المستوى المحلي المرتبة السادسة بين الجامعات السعودية في مجال البحث العلمي والأكاديمي، فيما حققت المركز 627 على المستوى العالمي بين جامعات العالم، وبالإضافة إلى ذلك فقد أحرزت المركز (439) في مجال النشر العلمي.

ويعتمد تصنيف شنغهاي الدولي على معايير دقيقة تتضمن ما يلي:

الجودة في التصنيف العلمي.

معدل الاستشهادات.

عدد الأبحاث المنشورة.

الأداء الأكاديمي العام للفرد.

عدد الحاصلين على جوائز نوبل أو ميداليات فيلدز من منسوبي الجامعة أو خريجيها.

وأوضح رئيس الجامعة، الدكتور يوسف عسيري، أن الجامعة ساعية في رحلتها نحو تعزيز الحضور الدولي من خلال الاستثمار في البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات المتميزة بما يراهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخدمة البيئة والمجتمع، مشيرا إلى أن ما تتم رؤيته من تقدم، إنما هو بفضل دعم القيادة الرشيدة حفظها الله لقطاع التعليم والبحث العلمي، وما يتم تقديمه من جهود من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين.