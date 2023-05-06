تصل لـ15 سنه سجن.. بيان تحذيري عاجل من النيابة السعودية بشأن تلك المخالفة

أصدرت منذ قليل النيابة العامة السعودية بيان هام وعاجل، كشفت من خلاله عن عقوبة صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المملكة العربية السعودية دون وصفة من الطبيب المعالج، حيث حذرت جميع الصيادلة العاملين داخل المملكة من تلك المخالفة الخطيرة التي قد تستهدف شباب وأمن المملكة.

النيابة السعودية تُحذر من صرف أدوية مخدرة

أشارت النيابة من خلال تغريده لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، انه يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات كما أنها لا تزيد عن 15 عاماً كل صيدلي صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ون موافقة الطبيب المعالج.

وأضافت النيابة العامة السعودية، أنه يجب صرف تلك الأدوية الهامة التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري من المرخص لهم بمزاولة المهنة داخل المملكة العربية السعودية.

وأكد النيابة أن تلك العقوبة جاءت وفق ما نصت عليه المادتين 29و38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة العربية السعودية، وناشدت الجميع بضرورة اتباع التعليمات وفق القانون السعودي.

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تحرص النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية على توجيه العديد من التحذيرات الهامة لجميع المواطنين والوافدين على أراضيها، حتى لا يقعون في المحظور ويتعرضون للغارمات المالية والسجن.