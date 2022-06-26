إتاحة تصريح ذبح الأضاحي عبر مِنصة بلدي.. تعرف على خطوات حجز موعد في وزارة الشؤون البلدية

بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى 1443 – 2022 نجد أن هُناك العديد من القرارات الخاصة بهذا الشأن وأهمها “الأضحية”، ولذلك يتساءل العديد من الأشخاص عن “كم سعر الأضاحي في السعودية 2022“، ومن جِهة أخرى فإن “أمانة المدينة” قد أعلنت عن إتاحة تصريح ذبح الأضاحي عبر مِنصة بلدي وفقاً لـ5 شروط لأصحاب المطاعم خلال عيد الأضحى.

“أمانة المدينة” تصريح ذبح الأضاحي عبر منِصة بلدي وفقاً لـ5 شروط

تم الإعلان خلال الساعات القلائل المُنصرمة عن إطلاق خدمة “ذبح الأضاحي” من خلال “مِنصة بلدي” بطريقة إلكترونية تماماً، وجدير بالذكر أنه يتوجب الحصول على تصريح ذبح الأضاحي من قِبل مالكي المطاعم، وذلك بهدف تيسير الحال على تلك الفئة من ذبح الأضحية، وذلك سوف يكون بدءً من يوم 10 ذي الحجة إلى 13 ذي الحجة 1443 هـ، وجدير بالذكر أنه يُمكن الحصول على تصريح ذبح الأضحية حتى تاريخ 4 يوليو 2022 مـ المُوافق 5 ذو الحجة 1443 هـ.

رابط التقديم في خدمة تصريح ذبح الأضاحي 1443

ومن جِهة أخرى فإن “أمانة المدينة” دائماً ما تهدف إلى تيسير الحال على كافة المُواطنين خلال عيد الأضحى المُبارك “العيد الكبير”، وذلك للحد من التزاحم خلال موسم الحج 2022، ومن جِهة أخرى فإن هذا الأمر من شأنه العمل على سد احتياجات مالكي المُنشآت، وذلك يكون طبقاً لـ”شروط البلدية”.

طريقة التقديم في بلدي أفراد 2022 – 1443

يُمكن لكافة المُواطنين والمُقيمين بالمملكة العربية السعودية التقديم في مِنصة بلدي أفراد، وذلك يُمكن عبر اتباع بعض الخطوات القلائل التي تتمثل في الآتي:

في بادئ الأمر سوف يتم التوجه إلى رابط “مِنصة بلدي الإلكترونية” مُتمثلة في شؤون البلدية ومن ثَم تسجيل الدخول.

يتبع الخطوة السابق ذكرها النقر على أيقونة “تسجيل مواطن جديد”.

بعد ذلك إدراج المعلومات الشخصية في حقولها المُخصصة وهي التي تتمثل في:

الهوية الوطنية. رقم الإقامة. تاريخ الميلاد.

يُراعى أيضاً إرفاق “رقم الجوال” ومن ثَم كتابة “البريد الإلكتروني” الـGmail.

سوف يقوم المُستخدم الآن بإرفاق “الاسم” وأيضاً “رمز المرور”.

سوف يتم استقبال الرسالة النصية التي تحتوي على “كود التفعيل”.

في الأخير سوف يتم إدراج “الكود” في الحقل المُخصص لذلك.

حجز موعد في وزارة الشؤون البلدية عبر مِنصة بلدي

جدير بالذكر أن “مِنصة بلدي” الإلكترونية تُعد واحدة من المِنصات الهامة التي تُقدم لكافة المُواطنين بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الهامة، ولذلك يُمكنكم حجز موعد في وزارة الشؤون البلدية عبر مِنصة بلدي من خلال اتباع الخطوات الآتي ذكرها: