تصريح ذبح الأضاحي مجاني عبر منصة بلدي

في إطار تعزيز الجودة وتحسين خدمات القطاع، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أهمية إصدار تصاريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ التي تنوي تقديم هذه الخدمة خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استجابة الوزارة لاحتياجات فترة الأعياد وتحقيق لهدف رفع مستوى الرضا لدى العملاء، وتحقيق لرؤية تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة في المملكة.

تيسير خدمات الذبح

تمكّن هذا النظام من تقديم خدمة إصدار تصاريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي لأصحاب المنشآت التجارية، الذين يحملون رخصة نشاط تجاري للمطاعم والمطابخ، حتى نهاية الخامس من شهر ذي الحجة، وفقا لمجموعة من الشروط المحددة بعناية.

هذه البادرة تسهم بشكل كبير في تيسير عملية تقديم خدمات الذبح والسلخ للأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويعكس الالتزام بتلبية احتياجات الزبائن بكفاءة واحترافية.

متطلبات الحصول على تصاريح الذبح

لقد أكدت الوزارة أن عملية إصدار التصاريح ليست مرتبطة بأية رسوم، بل تتم بشكل مجاني، ومع ذلك، فإنها تتطلب الامتثال لعدة شروط محددة، و يجب على المنشآت التي ترغب في الحصول على التصريح أن تتوفر فيها رخصة نشاط سارية المفعول، وأن تلتزم بمعايير النظافة في منطقة الذبح، وتوفير المعدات اللازمة لعملية الذبح والسلخ، بالإضافة إلى توفير مياه صالحة للاستخدام وتنظيم عملية الذبح بشكل محكم، وعدم تراكم الذبائح في المطعم، وتركيب لوحة بارزة توضح الأسعار المطبقة لهذه الخدمة.

تمتاز الاشتراطات بضرورة توافر شهادات صحية سارية المفعول لجميع العاملين، بالإضافة إلى التواصل مع طبيب بيطري مؤهل لفحص الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح، ويجب الالتزام بالتعاقد مع شركة متخصصة معتمدة لرفع وإزالة المخلفات من منطقة الذبح والسلخ بطريقة آمنة تحافظ على سلامة البيئة وتحميها من التلوث.