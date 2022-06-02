تعرف على شروط وخطوات استخراج تصريح الحج للمقيمين بالمملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية منذ أيام قليلة قرارا بمنع دخول المقيمين إلى مدينة مكة المكرمة إلا بوجود تصريح رسمي بالدخول وفي حدود شروط معينة وذلك إستعدادا لموسم الحج لهذا العام الموافق سنة 1443 هجريا وسنة 2022 ميلاديا.



كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها قد أتاحت خدمة الحصول على تصريح لدخول مكة المكرمة بالنسبة للأفراد المقيمين من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وبالنسبة للشركات فيمكنها الحصول على تصريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة عن طريق تطبيق مقيم الإلكتروني، أو المقيمين الذين يعملون في المنشأت المختلفة في مدينة مكة المكرمة بنظام العمل الموسمي والمسجلين من خلال نظام أجير الإلكتروني.



مما جعل الكثيرين من المقيمين يتسألون عن كيفية الحصول على تصريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة وماهي المستندات والأوراق والشروط اللازمة للحصول على تصريح دخول مكة.

خطوات التقديم للحصول على تصريح دخول إلى مكة المكرمة إلكترونياً

يقوم المقيم بالدخول على المنصة الوطنية الموحدة .

. ثم يختار المقيم أيقونة تصريح الدخول إلى مكة.

بعد ذلك يقوم المقيم بتسجيل الدخول على المنصة إذا كان لديه حساب أو يقوم بتسجيل حساب شخصي له على المنصة.

يقوم المقيم الراغب في التصريح بإختيار بيانات المقيم.

يجب على المقيم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم يقوم المقيم برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع.

بعد ذلك وعند التأكد من صحة جميع الخطوات

بعد ذلك وعند التأكد من صحة جميع الخطوات يختار المقيم الحصول على تصريح الدخول إلى مكة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لحصول المقيم على تصريح دخول إلى مدينة مكة

إذا كان المقيم الراغب في الحصول على تصريح دخول مكة عامل يجب أن يقدم تصريح العمل الخاص له ويكون صادر من الجهة المختصة بالعمل.

يجب على المقيم الراغب في الحصول على تصريح الدخول أن يقدم هوية إقامة سارية الصلاحية ويشترط أن تكون الإقامة صادرة من مدينة مكة.

إذا كان المقيم يريد الدخول إلى مكة بغرض أداء فريضة الحج أو العمرة ففي هذه الحالة يجب على المقيم الحصول على تصريح خاص لأداء الحج أو العمر.

موعد تسجيل الحجاج بالمملكة

قامت وزاره الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اليوم بالبدء في تسجيل الحجاج من داخل المملكة الجمعة الموافق 3 يونيو 2022، وسوف تستمر لمدة تسعة أيام كما أوضحت أن فرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل من قبل المتقدمين، كما تواصل الأن المملكة استعدادتها لموسم الحج لهذا العام فيبدا الحج يوم 7 يوليو 2022 القادم.