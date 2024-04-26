تصريحات هامة من رئيس”سدايا” بشأن الهيئة ورؤية 2030

قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أن الأهداف التي تحققت ضمن رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية جاء بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – منذ إطلاقها في 25 أبريل 2016م، لتنطلق بلادنا نحو تنمية شاملة لَمِسَ خيراتها الجميع ورفعت مستهدفاتها من تنافسية المملكة عالمياً.

وأكد معاليه في تصريح له بمناسبة صدور تقرير رؤية المملكة 2030 أن (سدايا) جاء دورها منذ إنشائها عام 2019م في قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي للإسهام في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة في إطار الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وكثفت جهودها في تعزيز الجهود الرامية لرفع ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المعنية بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف الغامدي أن البيانات والذكاء الاصطناعي يرتبط بنحو 70 ٪ من مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وعليه سعت سدايا بدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – حفظه الله- لتحقيق التوافق مابين استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي وبرامج الرؤية ومستهدفاتها الطموحة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات مما جعلت المملكة تتبوأ أعلى المراتب في المؤشرات العالمية في الذكاء الاصطناعي متجاوزة دولًا متقدمة في ذلك المجال.

وشدد معاليه على أن “سدايا” حققت عددًا من المنجزات الوطنية في إطار عملها على تحقيق رؤية المملكة 2030 بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ووظفت جهودها في سبيل دعم القطاعات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير جهودها من خلال إنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي بمختلف المجالات التنموية ومنها: الطاقة، والصحة، والإعلام، والبيئة، والصناعة، والتعليم.

وتابع معاليه إن “سدايا” وبرنامج التحول الوطني أطلقا في نوفمبر الماضي أول مؤشر وطني للبيانات (نضيء)، والنسخة المطورة من منصة البيانات المفتوحة، ومنصة حوكمة البيانات في خطوة تعد الأولى من نوعها في المملكة تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية وخلق اقتصاد وطني قائم على البيانات والإسهام في تقييم نضج البيانات في الجهات الحكومية.

وأشار معاليه إلى أن “سدايا” ساعدت من خلال تطبيقها الرقمي النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) في إيجاد تجربة ميسرة وموثوقة للمستخدم من خلال دعم وصول الفرد إلى خدمات الجهات الحكومية بطريقة منظمة وميسرة، وعملت عبر تطبيق “توكلنا” على رفع جودة الحياة لأكثر من 30 مليون مستخدم في المملكة عبر أكثر من 240 خدمة رقمية استفاد منها الأفراد والجهات بطرق رقمية سهلة الوصول وسريعة الإنجاز، وسخّرت لمنصة إحسان جميع التقنيات المتقدمة من أجل تسهيل تبرع المحسنين وضمان وصول تبرعاتهم لمستحقيها في أسرع وقت.

ولفت الغامدي النظر إلى أن سدايا اهتمت ببناء القدرات البشرية وقامت عبر أكاديميتها بإعداد معسكرات وبرامج تدريبية مع شراكات أكاديمية ومؤسسات تقنية عالمية يشار إليها بالبنان محققة أثرًا معرفيًا في الوصول إلى أكثر من 590 ألف مستفيد ومستفيدة من أبناء وبنات الوطن، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي في المملكة

وشدد الغامدى على أن “سدايا” سستمر في بذل جهودها النوعية في إطار رؤية المملكة 2030 لتعظيم أثر الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال التقني المتجدد في أدواته واستخداماته، داعيًا الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – وأن يمدهما بعونه ويسدد على طريق الخير خطاهم.