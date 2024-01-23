تصريحات هامة لمحافظ المواصفات السعودية بشأن التشييد ومواد البناء

قال معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن هناك ارتفاع بمؤشر المطابقة لمنتجات التشييد مواد البناء المعروضة في أسواق المملكة للعام 2022م بنسبة 84.04%، مقارنة بمعدل 60% في عام 2020.

محافظ المواصفات السعودية

سبب القرار

وأكد الدكتور سعد بن عثمان القصبي أنّ ذلك جاء نتيجة لإصدار الهيئة عدد من اللوائح الفنية للارتقاء بجودة منتجات قطاع التشييد والبناء، إلى جانب الإلزام بعلامة الجودة السعودية على منتجات الحديد والخرسانة الجاهزة والبلاط وغيرها.

وفي هذا السياق تحدث معاليه خلال مشاركته في الجلسة الحوارية “استراتيجيات الهيئات وأثرها على استدامة القطاع العقاري ورقمنة الخدمات” ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار قائلًا أنّ المواصفات القياسية تخدم وبشكل أساسي المواصفات الجيومكانية لتحديد مواقع الأراضي، وتسهم في الارتقاء بسلامة المباني كأحد المتطلبات الرئيسية في كود البناء السعودي، إلى جانب تحقيق الاستدامة والجدوى الاقتصادية من خلال تحقيق المواد للمواصفات والمطابقة.

وتابع”هيئة المواصفات واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تدعمان الجهود الوطنية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر كود الأبنية الخضراء، وحلول الاستدامة في الإنشاء والتطوير العقاري، حيث أصدرنا 4628 مواصفة قياسية سعودية في مجال التشييد ومواد البناء، ولها علاقة بقطاع التطوير العقاري، وعززت تلك المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية من القدرات الفنية للقطاع العقاري لتوفير حلول أكثر استدامة، وأعلى في حماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه”

21 فريق بالهيئة

وأشار القصبي إلى أنّ الهيئة تمتلك في جعبتها 21 فريق فني مختص بإعداد المواصفات القياسية في القطاعات المختلفة ومنها القطاع العقاري، يمثل القطاع الخاص فيها حوالي 55%، موضحًا أنّ عدد التراخيص باستخدام علامة الجودة السعودية على منتجات التشييد والبناء بلغ 568 ترخيصًا، منها 306 داخل المملكة، و262 خارج المملكة.

وأكّد معالي المحافظ خلال مشاركته في فعاليات المنتدى، أن كود البناء السعودي وضع الركائز الأساسية لتطوير القطاع العقاري، عبر وضع المتطلبات الفنية، وتنظيم العلاقات المهنية بين الممارسين في قطاع التشييد والبناء.