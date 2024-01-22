تصريحات هامة للرئيس التنفيذي “السجل العقاري” بمنتدى مستقبل العقار

قال الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” أنّ الشركة تعمل على تمكين التحول في القطاع العقاري إلى شكل مختلف عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العقار لتحقيق بيئة موثوقة وخصبة تفتح الآفاق للاستثمار.

صور من منتدى مستقبل العقار _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

يأتي هذا أثناء مشاركة ورعاية “السجل العقاري” للنسخة الثالثة في إطار منتدى مستقبل العقار المنعقد في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير تحت شعار “قوة المرونة بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”.

وفي هذا السياق تحدث السليمان في كلمة له في المنتدى قائلًا “نحن على بعد خطى معدودة في تحول القطاع العقاري بالكامل، مشددًا على أنّ منظومة عقارية متكاملة تتطلب توفر ثلاثة عوامل رئيسية، هي التمكين والاستدامة والازدهار، حيث يتحقق عامل الازدهار، عبر تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي وتطوير الإجراءات والأنظمة والإستراتيجيات بما يتلاءم مع حجم القطاع والرؤية الطموحة التي نسعى لتحقيقها لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، كما يتم تحقيق الاستدامة عبر توفير بنية تحتية متينة للقطاع تعزز قيمة الشفافية والموثوقية وتنمية الثروة العقارية.

وأكد السليمان تطلع الشركة لتحقيق التمكين في القطاع من خلال الرقمنة الشاملة، وتوظيف التقنيات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات وتوفير خدمات نوعية وذات قيمة، وتهدف الشركة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العقار، لتحقيق بيئة موثوقة وخصبة تفتح الآفاق للاستثمار الأجنبي وتعزز الاستثمار المحلي والإقليمي.

وتابع السليمان: “إنّ ما قد يعتبره الجميع حلمًا، سيغدو واقعًا – بإذن الله – بعد سنوات قليلة برؤية تحولية، وذلك من خلال السعي لتحسين ملامح المملكة عبر صناعة التغيير في شتى القطاعات والمجالات الواعدة، مثل السياحة والترفيه، والمرافق الخدمية، والزراعة والتغذية، والصناعة، حيث يبرز القطاع العقاري من بين هذه القطاعات كونه عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذه الرؤية.

يشار إلى أنّ “السجل العقاري” مسؤول عن تنفيذ الأعمال التشغيلية للتسجيل العيني للعقار بشكل حصري في المملكة، حيث تعزز جهود الشركة الفرص الاقتصادية في القطاعات المحلية، لتساعد في رفع كفاءة القطاع العقاري بالنهـوض بمسـتويات الموثوقية والشفافية وتسهيل الوصول إلى معلومات الملكيات العقارية، ورفع جاذبيته الاستثمارية محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أنّ منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة يتضمن أيضًا معرضًا عقاريًا مصاحبًا يضم أجنحة لكبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين، لعرض أحدث التقنيات والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية، كما سيتم عقد عدد من التحالفات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي مختلف مجالات القطاع العقاري.

ومن المقرر أن يقام بالمنتدى أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل، حيث سيستعرض محاور إستراتيجية متعددة تركز على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، والتطورات الأخيرة في القطاع، والتحديات والفرص الجديدة، والاتجاهات الناشئة.

وسيتم التطرق إلى حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودورها في تحسين جودة الأعمال.