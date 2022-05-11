ديوان المظالم هو من الهيئات القضائية المُستقلة بالمملكة العربية السعودية والذي يرتبط ارتباطاً مُباشراً بالملك، وجدير بالذكر أن “ديوان المظالم” يحتوي على 16 محكمة إدارية تم توزيعها على العديد من المناطق المُختلفة بالمملكة، ومن شأن الديوان القيام بالرقابة الإدارية وإرساء العدل والتأكد من تطبيق كافة اللوائح والأنظمة التي تم إقرارها بالمملكة، وفي الأخير نجد أن “رئيس ديوان المظالم” يوجه بتشكيل فريق عمل لدراسة تحويل المحاكم الإدارية إلى محاكم رقمية.

تشكيل فريق عمل لدراسة تحويل المحاكم الإدارية إلى رقمية

“قام الشيخ “خالد اليوسف” رئيس ديوان المظالم بتوجيه فريق عمل من شأنه القيام بدراسة تحويل المحاكم لديوان المظالم من إدارية إلى رقمية، وذلك حيث يُمكن لتلك المحاكم مُباشرة كافة الأعمال وإنجازها والتعامل مع جميع الإجراءات والمُعاملات القضائية بطريقة رقمية مُتكاملة”

توجيه ديوان المظالم لتحويل المحاكم إلى رقمية

وجدير بالذكر أنه تم التوضيح على أن الفريق المُخصص لدراسة هذا الأمر سوف يقوم بوضع الخطط المُناسبة وعمل الدراسة الكاملة وذلك خلال فترة زمنية تُقدر بـ 60 يوم، ومن جانب آخر تم الإعلان أيضاً إلى أن “فريق العمل” المُكلف سوف يتكون من نُخبة رائعة من منسوبي الديوان والقُضاة، ومن جانب فريق العمل سوف يتم الكشف عن كافة الأمور التي نتجت عن تلك الدراسة وإتباع الاقتراحات المُناسبة.

ومن جانب آخر يُذكر أن تلك الخطوة قد سبقها “ديوان المظالم” في العام الهِجري الحالي وتحديداً في “الربع الثالث”، حيث قام بإطلاق “المحكمة الإدارية الرقمية” في وادي الدواسر وتُعد المحكمة الرقمية الأولى بكافة الأعمال والتعاملات.