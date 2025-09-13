تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، عاجل

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة ريال سوسيداد.

المباراة المقرر إقامتها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، تم الإعلان عن تشكيل الملكى.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ريالي أرينا، في واحدة من أبرز مباريات الجولة.

وشهد التشكيل الأساسي للفريق الملكي مشاركة داني سيبايوس في خط الوسط بجوار أوريلين تشواميني وأردا جولر، بينما يجلس ترينت ألكسندر أرنولد على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كاريراس – هاوسن – ميليتاو – كارفخال

خط الوسط: سيبايوس – تشواميني – أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – إبراهيم دياز

أما مقاعد البدلاء فضمت: لونين، فيران جارسيا، أرنولد، جونزالو، ماستانتونو، ألابا، رودريجو، سيرجيو ميستر، أسينسيو، وفالفيردي.