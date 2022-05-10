“نِزلت حالًا” تسعيرة البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 وفقاً لما أعلنته شركة أرامكو

من أكثر العناوين التي يتم البحث عنها طوال الفترات الماضية عبر منصات البحث المختلفة كجوجل وما يناظرها هو البحث عن تسعيرة البنزين في السعودية لشهر مايو 2022، فكما عودتنا أرامكو وهي من أكبر شركات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط أن تعلن عن أسعار البنزين مع بداية كل شهر ميلادي حتى يكون عقد يتم الالتزام بها من قبل أصحاب محطات الوقود ومستهلكيه، وذلك حيث تعمل على الحفاظ على حق المستهلك في المقام الأول، ولهذا البحث المتزايد خصصنا مقالنا اليوم للحديث عن تسعيرة البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 فور إعلانها من جانب شركة أرامكو.

لم يتبقى سوى ساعات معدودة تفصلنا عن إعلان شركة أرامكو عن تسعيرة البنزين في السعودية لشهر مايو 2022، وذلك حيث يسعى الجميع إلى التعرف عن ما إن كانت الأسعار سترتفع أم ستظل كما هي حيث كما تابعنا جميعاً في الفترة السابقة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وأمريكا، ولكن أيضاً ما يجعل المواطنين في المملكة مطمئنين هو أن الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة كانت تتحمل الزيادة في الأسعار وتثبت أسعار البنزين في المملكة.

أسعار البنزين في السعودية شهر مايو

قبل أن يتم الاعلان عن تسعيرة البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 دعونا نذكركم بأسعار البنزين شهر أبريل والتي يتم العمل بها حتى هذه اللحظة في جميع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية.

وصل سعر لتر بنزين 91 إلى 2.18 ريال سعودي.

بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 2.33 ريال سعودي.

أما عن سعر اللتر الكيروسين فسجل 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر الغاز الطبيعي سجل 0.75 ريال سعودي.

في حين وصل سعر لتر الديزل إلى 0.63 ريال سعودي.

الجميع في حالة من الترقب لمعرفة تسعيرة البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 ، والتي من المؤكد أن يتم الإعلان عنها في مساء اليوم الثلاثاء العاشر من مايو لعام 2022، نتابع معكم أخر التطورات أولًا بأول وفي حال الإعلان عن الأسعار الجديدة سوف نوافيها لكم في هذا المقال.

شهدت الدقائق القليلة الماضية الإعلان بشكل رسمي عن تسعيرة البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 الجديدة من جانب شركة أرامكو السعودية وشهدت الأسعار استقرار كبير كما شهدته في خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث جاءت قائمة الأسعار الجديدة للبنزين لشهر مايو كالآتي:-