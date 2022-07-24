خطوات ورابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 بعد التعديلات الجديدة

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء مجموعة من التعديلات الجديدة وذلك بعدما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرار بزيادة راتب حساب المواطن وتخصيص دعم مالي إلى المستفيدين بهدف مساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد مؤخرا، وقد ازدادت مؤشرات البحث من قبل العديد من الأشخاص حول كيفية التسجيل كفرد جديد في البرنامج.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443

أكد برنامج حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الجميع يتمكن الان من التسجيل في البرنامج، وأشار بأنه لم يتوجب على المستفيدين الحاليين لشهر يوليو زيارة الموقع أو القيام بالتسجيل، وأن التسجيل للمستفيدين الجدد فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الحساب الرسمي الخاص ببرنامج من خلال هذا الرابط.

الضغط على زر إنشاء حساب جديد.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

ادراج رمز التحقق المرسل على الهاتف في الخانة المخصصة له، ثم القيام بكتابة كلمة سر بشكل مؤقت.

القيام بكتابة كلمة سر جديدة.

ادخال باقي البيانات مثل العنوان والدخل والحساب البنكي وغيرها من المعلومات المطلوبة.

ارفاق جميع الوثائق مع مراعاة الدقة أثناء هذه الخطوة.

مراجعة جميع البيانات ثم الضغط على زر تقديم طلب التسجيل.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

وضع البرنامج مجموعة من الشروط اللازم توافرها في المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم المالي المقدم، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة بشكل دائم حتي يستحق الحصول علي الدعم.

ألا يكون سبق له التسجيل في أي مركز من مراكز الايواء أو مسجونا.

ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما.

يشترط أن يكون من ضمن الفئات المستحقة للدعم وذو دخل محدود.

يصل الدعم المالي المقدم إلى رب الأسرة من قبل حساب المواطن إلى ٧٢٠ ريال سعودي، ودعم الفرد التابع للأسرة الذي لم يصل عمره إلى ثمانية عشر عاما إلى ٢١٥ ريال سعودي، والفرد الذي بلغ ثمانية عشر عاما إلى ٣٦٠ ريال سعودي.

اعتراض حساب المواطن

يقدم حساب المواطن خطوات بسيطة للمستخدمين لتقديم الاعتراض ويكون ذلك عن طريق الاتي: