جامعة حائل تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الجامعي 1444 اليوم

أعلنت جامعة حائل عن فتح باب التقديم لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس وذلك من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأكدت الجامعة أن التقديم سوف يستمر ابتداء من اليوم الأحد الرابع والعشرين من شهر يوليو حتى يوم الخميس القادم الذي يوافق الثامن والعشرين من شهر يوليو، وسوف يتم اعلان نتائج القبول داخل الجامعة خلال يوم الأربعاء الموافق اليوم الثالث من شهر أغسطس القادم وسوف يكون يوم السبت السادس من أغسطس هو يوم تأكيد القبول بشكل نهائي.

تسجيل جامعة حائل

قامت الجامعة بنشر دليل القبول الجامعي للعام الدراسي 1444، وكذلك التخصصات المتاحة لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدبلوم، كما أكدت على سرعة التسجيل قبل حلول موعد انتهاء التقديم.

كما أعلنت الجامعة عن قيامها باستحداث ما يصل إلى خمس وعشرين برنامج اكاديمي للعام القادم متوافقين مع متطلبات سوق العمل الحالي ويتم العمل بهم تحت إطار تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث تم استحداث ثمانية تخصصات أكاديمية خاصة بمرحلة البكالوريوس وتتمثل هذه التخصصات في هندسة الشبكات والاتصالات، أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الصحة والسلامة المهنية، التسويق، بالإضافة إلى تخصص القبالة، ونظم المعلومات الجغرافية.

شروط التقديم في جامعة حائل