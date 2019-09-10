تسجيل 10 آلاف مغترب كمحاسبين قانونيين في السعودية بشرط اعتماد من SOCPA

سجل أكثر من 10000 مقيم وافد كمحاسبين قانونيين محترفين وكأعضاء في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين (SOCPA)، يعتبر إنشاء المنظمة واحدة من أهم مبادرات ومشاريع SOCPA منذ إطلاقها مؤخراً من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، كما أشاد الأمين العام لـ SOCPA، الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، برد القطاع الخاص على التسجيل المهني لدى المنظمة، والذي بدأ في وقت سابق من هذا الشهر.







شرط على المحاسبين في السعودية الاعتماد من SOCPA أولاً

جعلت المنظمة من الإلزامي للمغتربين الذين يمارسون مهنة المحاسبة والمهن التكميلية أو الداعمة الحصول على الاعتماد من SOCPA، كواحد من الشروط عند تقديم طلبات إصدار أو تجديد تصاريح العمل والمهن المعدلة، وأشاد المغامس بالجهود التي يبذلها القطاعان العام والخاص لخدمة هذه المهنة الحساسة والهامة لصالح التنمية الاقتصادية.







قال المغامس إن SOCPA جعلته مشروطًا للمتقدمين الذين يرغبون في الحصول على درجة البكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة أو على دبلوم في المحاسبة أو مؤهل بعد التخرج من إحدى كليات العلوم الإدارية، ينبغي أن يكونوا قد أكملوا على الأقل 15 ساعة معتمدة في المحاسبة، وسيتم منحهم فرصة لإكمال شهادتهم أو الدبلوم في سنة واحدة.

الرفع من نسبة سعودة مهنة المحاسبة







التسجيل المهني مفيد للأمة، من حيث تنظيم ممارسة المهنة والكشف عن حالات تزوير المؤهلات، وفتح الطريق أمام الشباب والشابات السعوديين ورفع نسبة السعودة، لا سيما منذ التسجيل المهني سيساعد في تحديد الوضع الفعلي لمهنة المحاسبة (في سوق العمل) حسب قول المغامس.

التسجيل المهني في SOCPA







وأكد أن التسجيل في SOCPA لا يمكن اعتباره اعترافًا من قِبل سلطة مهنية متخصصة بمؤهلات طالب التسجيل ما لم تتحقق المنظمة من صحة المؤهلات وأنها تفي بالشروط المطلوبة، حيث قدمت SOCPA جميع التفاصيل والشروط للتسجيل المهني على موقعها على شبكة الإنترنت، لذلك ليست هناك حاجة لزيارة المقر الرئيسي لشركة SOCPA أو فروعها، ومن ثم تسهيل دخول أولئك العاملين في هذه المهنة في جميع القطاعات الاقتصادية إلى هيئة كيانات مهنية.