رابط تسجيل منصة مرن للتوظيف بالساعة في السعودية

منصة العمل المرن هي من المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات التوظيف، ويمكن لكل من المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية أن يستفيدوا منها في الحصول على وظائف بنظام الساعة ضمن جداول عمل توفر مرونة كبيرة للموظف وبحد أقصى 95 ساعة شهريا، وتساعد أيضا هذه المنصة أصحاب الأعمال في توفير كوادر بشرية مؤهلة لشغل العديد من الوظائف لديهم، وإليكم أهم تفاصيل تسجيل منصة العمل المرن للموظفين وكذلك لأصحاب الأعمال.

تسجيل منصة العمل المرن للباحث عن عمل

يمكن لمن يبحث عن وظيفة في منصة العمل المرن أن يقوم بالتسجيل بها طبقا للخطوات التالية:

أولا يتم الدخول إلى موقع منصة العمل المرن.

بعد ذلك من قائمة الموقع الرئيسية يتم الضغط على إنشاء حساب جديد.

يتم توجه الموقع إلى استمارة التسجيل في المنصة.

يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة مثل الاسم كاملا.

يتم تحديد الجنس (ذكر – أنثى) وإدخال تاريخ الميلاد والجنسية والمدينة.

يجب كذلك كتابة بيانات التواصل الخاصة بالمتقدم مثل رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني.

بتم بعد ذلك الانتقال إلى البيانات الخاصة بالمؤهلات الوظيفية كالخبرات السابقة والمؤهل العلمي.

أخيرا يتم النقر على تسجيل.

تسجيل منصة مرن لأصحاب الأعمال

أما صاحب العمل الذي يبحث عن موظف فيمكنه أن يقوم بالتسجيل كالتالي: