تسجيل مسابقة الفاروق لهيئة الترفيه في السباحة والرماية وركوب الخيل والجوائز قيمة جداً

أطلق المستشار تركي آل شيخ تسجيل مسابقة الفاروق من مبادرات الهيئة العامة للترفية، في تحديات السباحة والرماية وركوب الخيل إحياءً لوصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب “الفاروق”، والتي حث فيها المسلمون على تعليم أولادهم السباحة والرماية و ركوب الخيل، وتم الحديث عن مراحل المسابقة والتي تبدأ بالتسجيل عبر موقع الهيئة من خلال الرابط المخصص لدخول المواطنين وتسجيل بيانات راغبي المشاركة في التحديات من من يمتلكون المهارات، وتبلغ قيمة جوائز المسابقة لكل تحدي أكثر من نصف مليون ريال سعودي.

أوضحت الهيئة العامة للترفية أن تسجيل مسابقة الفاروق دشنت بهدف تحفيز المواطنين الهواة من أجل المشاركة لمن يمتلك المهارات والقدرات على المنافسة في السباحة الحرة، وفنون الرماية بالقوس والسهم، وكذلك مهارات الفروسية وركوب الخيل، حيث تتكون المسابقة من 4 مراحل سيتم توضيح طبيعة كل مرحلة فيما بعد، أولهم هي مرحلة التسجيل التي اطلقها معالي المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة خلال الفترة من اليوم وحتى 15 أكتوبر 2019.

مراحل تسجيل مسابقة الفاروق هيئة الترفيه

تمر عملية تسجيل مسابقة الفاروق التي أعلنت عنها هيئة الترفيه من أربع مراحل على النحو المبين أدناة.

المرحلة الأولي وتشمل فترة التسجيل في واحدة من المنافسات أو التحديات المطروحة والتي من المقرر أن تنتهي في 15-10-2019، وللحصول على رابط التسجيل زوروا موقع الهيئة العامة للترفية مسابقة السباحة والرماية وركوب الخيل.

المرحلة الثانية فحص طلبات التسجيل واستبعاد تلك التي لا تستوفي شروط ومعايير المشاركة خلال الفترة من 16-10-2019 وحتى 14 نوفمبر من العام الحالي.

المرحلة الثالثة هي مرحلة المنافسات والتحكيم بين المتحدين وتستمر لمدة 10 أيام من 15 نوفمبر 2019 .

استعراض المرشحين المهارات أمام المحكمين لتقييم الأداء ثم إعلان الفائزين في تاريخ 25-11-2019 للتحديات الثلاثة.

جوائز مسابقة الفاروق

توزع جائزة المسابقة على 10 فائزين في كل تحدي من التحديات الثلاثة.

الفائز الأول 100 ألف ريال.

المركز الثاني 50 ألف ريال.

المركز الثالث 25 ألف ريال.

المركز الرابع 6 آلاف ريال.

المركز الخامس 5 آلاف ريال.

من المركز السابع وحتى المركز العاشر 2500 ريال.

شروط المشاركة والحصول على معلومات إضافية عن المسابقة من خلال موقع الهيئة العامة للترفية.