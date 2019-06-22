تسجيل كفايات المعلمات 1441 مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات “قياس”

نتابع مواعيد تسجيل كفايات المعلمات برقم الهويةموا 1441 وكيفية التسجيل في اختبارات قياس المعلمين والمعلمات حسب ما أعلنه المركز الوطني للقياس من خلال موقعه الرسمي، وتفاصيل اختبار كفايات المعلمات والمعلمين وفق الجدولة الزمنية الموضوعة من وزارة التعليم السعودية حيث يعد اختبار قياس كفايات المعلمات، من أهم المعايير المتطلبة للالتحاق بالوظائف التعليمية وفق مقاييس الحد الأدنى المقرر لقبول منسوبي التعليم في وظائف التعليم المطروحة، ونرفق المواعيد الرسمية لنتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات لعام 1441هـ وكيفية التقديم وطريقة فتح ملف عبر رابط موقع قياس.

اختبار كفايات المعلمات والمعلمين قياس ينقسم لقسمين الأول يختص بكافة المجالات التربوية المتضمنة لجميع التخصصات التدريسية المعروفة بما فيها دعم وتعزيز التعليم، المسئولية التدريسية والمعرفة المهنية، في حين يغطي اختبار قياس كفايات المعلمات الثاني المجالات الرئيسية لكل تخصص من المواد مثل الرياضيات واللغة العربية وباقي التخصصات التعليمية الأخرى.

تسجيل اختبار كفايات المعلمات قياس 1441

المركز الوطني للتقويم والقياس أقر موعد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين لهذا العام 1441هـ للرجال والنساء، كما حدد الموقع درجة النجاح في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات والحد الأدنى المشروط لاجتياز الاختبارات طبقاً للمقاييس الموضوعة من وزارة التعليم السعودية، والتي تقيس نسبة النجاح في اختبار قياس لجميع المتقدمين والمتقدمات.

رابط مركز قياس الوطني تسجيل الدخول

رابط التسجيل في اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات من خلال موقع المركز الوطني للتقويم والقياس الخدمات الالكترونية متاح الأن لجميع المتقدمين، من الراغبين حسب الطريقة الصحيحة المحددة من المركز بفتح ملف عبر قياس الوطني، لاستكمال عملية تسجيل اختبارات قياس ورقي فترة التسجيل المبكر رجال ونساء.

يبدأ التسجيل في اختبارات كفايات المعلمات 16 سبتمبر المقبل حتى 20 سبتمبر 2019، وهي فترة تسجيل اختبار كفايات المعلمين للرجال، في حين تكون بداية التسجيل في اختبار كفايات المعلمات نساء من يوم 24 سبتمبر حتى تاريخ 24 أكتوبر.

اختبار القدرات العامة مع نماذج اختبار كفايات المعلمات لعام 1441 متاحة من خلال الرابط الرسمي لموقع المركز الوطني للقياس والتقويم يمكن الاطلاع عليها للراغبات، دخول اختبار القدرة المعرفية تقييم 1 للمعلمين والمعلمات.

أداء اختبارات قياس المعلمات 1441 تجرى في مواعيدها وفقاً لما ذكره المركز الوطني للقياس والتقويم، حيث أعلن الموقع من خلال صفحته الرسمية عدم وجود تأجيل اختبار كفايات المعلمات لأي سبب.

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