تسجيل قياس المعلمين والمعلمات 1441 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للقياس

مواعيد تسجيل قياس المعلمين والمعلمات 1441 والتي اعلنها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، عبر تنبه نشر على موقعه الرسمي، أشار من خلاله إلى موعد فتح تسجيل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات “العام والتخصصي” على موقع قياس للخدمات الإلكترونية، وتم تحديد الفئات المسموح لهم بالتسجيل من حيث أولوية التسجيل، وموعد عقد الاختبارات الورقية للمتقدمين والمتقدمات.







مركز قياس اعلن عن أولوية التسجيل في اختبار الكفايات 1441، حيث يسمح أولاً بالتسجيل للمتقدمين الجديد على الوظائف التعليمية خلال الفترة الزمنية من بداية تفعيل الخدمة على بوابة قياس للخدمات الإلكترونية، لفتح ملف والحصول على اسم المستخدم وكملة المرور الخاصة به ثم التقديم على اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، في حين يلي ذلك عملية تسجيل قياس المعلمين والمعلمات من هم على رأس العمل ستكون في 30 ديسمبر 2019 لخوض اختبار رخصة المعلم.

مواعيد تسجيل قياس المعلمين والمعلمات







أوضح المركز الوطني للقياس، أنه نتيجة كثافة عمليات التسجيل المتوقعة، في تسجيل قياس المعلميين والمعلمات 1441، فسيتم حصر عملية التسجيل مبدئياً على المتقدمين الجدد على الوظائف التعليمية، أو الحاصلين على درجة أقل من 50 في اختبارات الكفايات السابقة، ثم يتم فتح عملية التسجيل لباقي المتقدمين على النحو المبين أدناة.

يبدأ التسجيل من يوم 16 سبتمبر 2019 الموافق 17-1-1441، لمن لم يسبق له خوض اختبار كفايات المعلمين أو الحاصلين على درجة أقل من 50 .

يبدأ التسجيل في 24-9-2019 الموافق 25-1-1441 للمعلمات من لم يسبق لهن التسجيل في اختبار كفايات المعلمات، أو من حصلت على درجة أقل من 50 في اختبارات سابقة.

فتح التسجيل في 8-10-2019 لجميع المعلمين والمعلمات .

كيفية التسجيل في اختبار كفايات







شرح طريقة تسجيل قياس كفايات المعلمين والمعلمات للخريجين الجدد، يمن التعرف عليه من خلال بوابة قياس للخدمات الإلكترونية، وهي بوابة الدخول على موقع قياس وفتح ملف مشترك، ثم إدخال البيانات وتفعيل الحساب، واستعراض قائمة الاختبارات والتقديم على الاختبار المستهدف، وسداد قيمة الرسوم المقررة لتأكدي حجز مقعد في احد الاختبارات الورقية، وهناك شرح للاختبارات المحوسبة والتي تكون متاح التسجيل عليها على مدار العام، وهناك شرح مرفق من خلال الروابط المبينة بعالية.