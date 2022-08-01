تسجيل في جامعة القصيم 1444 .. موعد ورابط وشروط التسجيل في الجامعة

قامت جامعة القصيم السعودية بالإعلان عن بدء التسجيل والقبول في مرحلة البكالوريوس، وقد قامت عمادة القبول والتسجيل في جامعة القصيم بالتأكيد على فتح باب التسجيل لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1444، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية المحددة للتقديم، كما حددت الجامعة الجدول الزمني للقبول على أن يتم فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة اليوم الأحد 31 يوليو 2022 للطلاب، ويتم غداً الاثنين فتح باب التقديم طالبات فقط، ويتم غلق بوابة التقديم يوم الخميس 4 أغسطس الموافق 6 محرم 1444، ولهذا نقدم لكم رابط التسجيل في جامعة القصيم في مرحلة البكالوريوس 1444.

موعد تسجيل جامعة القصيم 1444 2022

وقد قامت جامعة القصيم بتحديد موعد التقديم في الجامعة والبدء في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة ليكون بداية من الأحد الموافق 31 يوليو 2022، واليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 يتم استقبال طلبات الطالبات، على أن يتم غلق باب التسجيل يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022، وسوف تعلن نتائج القبول النهائية يوم الثلاثاء 9 أغسطس، وسوف يتم الإعلان عن نتائج الترشيح والقبول الإلحاقي للطلاب يوم الأحد 14 أغسطس 2022.

شروط القبول في جامعة القصيم 1444

وقد قامت جامعة القصيم بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالجامعة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم بجامعة القصيم سعودي الجنسية.

وأن يحصل على شهادة الثانوية خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

ويجب اجتياز المقابلات الشخصية أو اختبارات القبول التي تضعها الكلية أو المركز الوطني للقياس.

ويلزم اجتياز اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس للطلاب.

وإذا كان المتقدم موظفاً في الجهات الحكومية أو الخاصة يجب تقديم موافقة جهة العمل.

ويجب اجتياز الطلاب في اختبار التحصيلي للتخصصات العلمية فقط.

ويلزم اجتياز الطالبات في اختبار التحصيلي جميع التخصصات.

وأن لا يكون المتقدم أن يكون مفصولاً من جامعة القصيم مسبقاً أو أي جامعة أخرى لأسباب تأديبية أو أخلاقية.

طريقة التسجيل في جامعة القصيم 1444

وقد قامت جامعة القصيم بتوضيح طريقة تسجيل الدخول بها، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: