تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board رايات .. سبتمبر 2109 “شاهد بالفيديو” .. رابط الدخول والتسجيل

ومن الجدير بالذكر أن الهدف الأساسي والرئيسي من هذا البرنامج هو تحقيق أهداف البوابة الإلكترونية لنظام رايات الكلية التقنية، وهذا الهدف هو محاولة توفير أنسب وأفضل بيئة للتواصل، وذلك للوصول بالعملية التدريبية للمثالية التي يتمناها القائمين على الأمر، وكذلك المتدربين والمتدربات في كافة فروع رايات الكلية التقنية.

تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board فيديو يوضح خطوات التسجيل

والجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية قد أطلقت أفضل ما لديها لخدمة المتدربين والمتدربات من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن ثم سعت المؤسسة العامة لتطوير نفسها، فما كان منها إلا تفعيل نظام رايات لللكلية التقنية لخدمة أفضل للمتدربين والمتدربات، وأخيرا ومن خلال برنامج البلاك بورد والذي يمكن المتدربين والمتدربات من التفاعل بسهولة ويسر مع البرامج والتطبيقات التدريبية الحديثة.