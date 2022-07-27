تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1444 هـ وإثبات الاستقلالية

يبحث الكثيرين من المواطنين السعوديين عن كيفية تسجيل حساب جديد في حساب المواطن بعد صدور الأمر الملكي السامي بداية الشهر، بإعلان فتح باب التقديم للمواطنين لمن يرغب في الحصول على دعم حساب المواطن ممن ينطبق عليهم الضوابط والشروط السابق وضعها للبرنامج، وذلك بعد توقف استقبال طلبات جديدة في برنامج المواطن إلى ما يقارب العامين، والجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من وضع برنامج دعم حساب المواطن هو تخفيف أثر موجة ارتفاع الأسعار العالمية على المواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

كيفية تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1444هـ

حساب المواطن يسعى منذ تأسيسه في عام 2017 إلى تخفيف أثر عملية التنمية الاقتصادية المستدامة والمتلاحقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل تحقيق رؤية المملكة 2030 على الطبقات الكادحة من المواطنين، بما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياه كريمة للمواطنين، ولذلك فقد تم إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج وفق الخطوات التالية؛

قم بالتوجه إلى الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

ومن صفحة الدخول قم باختيار تسجيل جديد.

ومن ثمة قم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال وتاريخ الميلاد.

هنا يتم إرسال رسالة تأكيد على رقم الجوال الذي قمت بإدخاله لاستكمال عملية التسجيل.

بعد إدخال كود التحقق المرسل لك، قم بتغيير كلمة السر المؤقتة إلى أخرى دائمة يسهل عليك تذكرها.

ومن ثمة قم باستكمال مراحل خطوات التسجيل من البيانات الشخصية، معلومات العنوان، بيانات الحساب البنكي، بيانات التابعين والدخل والبيانات العقارية.

ثم رفع صور الوثائق المطلوب إرفاقها في الطلب إن وجدت.

والخطوة الأخيرة هي مرحلة مراجعة وتأكيد البيانات والإقرار بصحتها، ثم الضغط على تقديم طلب التسجيل.

كيفية إثبات استقلالية المسكن للمستفيدين من حساب المواطن

من ضمن الأسئلة التي تطرح نفسها بخصوص برنامج الدعم هو حساب المواطن من عمر كم؟ وللإجابة على هذا التساؤل فقد أوضح البرنامج أنه يمكن للفرد المستقل والذي يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر أن يستفيد من دعم المواطن ويمكنه التسجيل، ولكن بشرط أن يثبت استقلالية المسكن حيث يمكن إثبات ذلاك من خلال ثلاث طرق وهي؛