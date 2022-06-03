خطوات تسجيل حجاج الداخل عبر رابط وزارة الحج 1443 وتطبيق اعتمرنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن كيفية تسجيل حجاج الداخل للحصول على تصريح أداء فريضة الحج هذا العام 1443 عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني الخاصة بالوزارة، كما حددت الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التصريح، وأتاحت الاستفسار عن التصاريح عبر منصة أبشر الإلكترونية برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، ومن ثم الحصول على التصريح في حالة الموافقة عليه.

شروط أداء فريضة الحج 1443

أن يتراوح عُمر الحاج من 18 عام حتى 65.

حصوله على لقاح كورونا المعتمد.

أن يكون غير مصاب بأي مرض مزمن.

أن يكون مقيمًا داخل المملكة.

لم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الأخيرة.

التسجيل لشخص واحد عبر الموقع الرسمي.

يحق للمرأة أن تسجل دون محرم مع مجموعة من النساء.

رابط وطريقة التسجيل

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الحج. أو عبر رابط المسار الإلكتروني. تسجيل الدخول والبيانات الشخصية. إدخال رمز التحقق. ثم الذهاب إلى خدمات الحج. ثم اختيار تسجيل رغبة حج. ثم اختبار الباقات. ثم الذهاب إلى خدمات إضافة اختياري الأضاحي. ثم الضغط على إرسال طلب رغبة حج.

كما يُمكن التقديم من خلال تطبيق اعتمرنا، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار المشرحين للحج يوم الأحد 13-11-1443هـ، كما سيتم إشعار المشرحين عبر رسائل نصية يوم الأحد 13-11-1443هـ، مع ضرورة سداد الفاتورة، ومن ثم إصدار تصريح الحج.