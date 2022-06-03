تسجيل حجاج الداخل عام 1443 وزارة الحج والعمرة

صرحت وزاره الحج والعمرة بفتح موسم الحج لسنه 1443 حيث يكون 150,000 من داخل المملكة العربية السعودية، ومن خارجها يبلغ عدد 850,000، ليصل العدد بموسم حج 1443 لمليون حاج، وذلك باتخاذ الاجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا، ولاحظنا تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن كيفيه التسجيل لحجاج الداخل لسنه 1443، وفي السطور التالية سنعرض لكم التفاصيل الخاصة بالتسجيل.

رابط التسجيل الخاص بحجاج الداخل 1443

سوف نلقى الضوء على طريقه التسجيل داخل الموقع الالكتروني الخاص بالحجاج 1443 فيما يلي:

• قم بالدخول للموقع الالكتروني عبر هذا الرابط.

• اضغط على ارغب في الحج.

• اضغط على موافقة بالشروط والاحكام.

• قم بكتابه البريد الإلكتروني الخاص بك وسجل رقم الجوال.

• اكتب البيانات الخاصة بك.

• سجل يوم النفرة من منى.

• قم بالنقر على الخدمات الإضافية.

• اطلع على البيانات التي أدخلتها قبل ان تؤكد حجز الحج.

• يتم التأكيد على الحجز وتحصيل الرسوم خلال 72 ساعه بشكل إلكتروني.

• انتظر تصريح الحج الذي يتم إصداره بشكل الكتروني.

الموقع الالكتروني لتسجيل حجاج الداخل 1443

حرصا من المملكة العربية السعودية لتوفير السرعة والسهولة للحجاج، قامت بتوفير موقع إلكتروني للتسجيل من خلاله بموسم حج 1443، وسنشرح في السطور القادمه طريقه الحجز من خلال الموقع الالكتروني

قم بالدخول الى الموقع الالكتروني على رابط التسجيل للحج على ان يكون ذلك بدءا من الجمعه 03/06/2022 حتى تسعة ايام كما اوضحت ان الأسبقية بالتسجيل ليس لها علاقه بنتائج الفرز.

شروط التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل موسم 1443

ازداد البحث صباح اليوم عن طريقه تسجيل الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية وفي ما يلي شروط التسجيل:

• ان يكون المتقدم للحج قد حصل على اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

• ان يكون عمر المتقدم للحج من الفئه العمرية ما بين 18 سنه حتى 65 سنه.

• ان يكون المتقدم للحج خالي من الامراض المزمنة ليستطيع أداء فريضة الحج.

• أن لا يكون قام بالحج في الخمس سنوات السابقة لتقديمه.

وفي ختام المقال نتمنى ان نكون اجبنا على اسئلتكم واوضحنا الطرق المختلفة للتسجيل بموسم حج 1443 كما اوضحنا شروط التسجيل الالكتروني للمتقدمين من داخل المملكة العربية السعودية.