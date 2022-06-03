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اشتراطات ورابط تسجيل حجاج الداخل بالسعودية 1443

أحمد أشرف السيد

أصدرت وزارة الحج والعمرة داخل المملكة  العربية السعودية، بيان صحفي أعلنت فيه عن فتح باب التسجيل أمام حجاج الداخل للعام 1443، وذلك لمن تتوفر فيه الاشتراطات التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة، سواء للمواطنين أو للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث ستقوم الوزارة باختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية.

اشتراطات تسجيل حجاج الداخل والخطوات اللازمة

اشتراطات ورابط تسجيل الحجاج داخل المملكة العربية السعودية 1443:-

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن باب التسجيل مفتوح أمام المواطنين والمقيمين والذين يمتلكون إقامة نظامية من خلال ما يلي:-

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أما عن  الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يقوم بالتسجيل في حجاج الداخل ما يلي:-

  • المقيم المتقدم للحج من الداخل يجب أن يكون لديه إقامة نظامية.
  • ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاما ميلادياً وذلك اعتباراً من مواليد 1/7/1957م.
  • الأولوية في الاختيار ستكون لمن لم يسبق له الحج من قبل، وأن يكون مكتمل التحصين وذلك وفقاً للحالة التي تظهر في تطبيق توكلنا.
  • يجب على جميع المتقدمين للتسجيل في حج الداخل التأكد جيداً من دقة المعلومات، عند القيام بتسجيل البيانات واختيار الباقات.
  • فى حالة إذا تم تسجيل مجموعة أفراد في طلب واحد فإن النظام سوف يعتبرهم طلب واحد.
  • في حالة الطلب الغير مستوي للشروط، فإنه سوف يتم استبعاد هذا الطلب.
  • لا توجد أية مميزات إضافية لمن يقوم بالتسجيل مبكراً، فلا أهمية لأسبقية التسجيل، وإنما الأولوية لمن تنطبق عليه الاشتراطات الموضوعة من قبل الوزارة.

اشتراطات ورابط تسجيل حجاج الداخل بالسعودية 1443 1 3/6/2022 - 4:55 م

خطوات تسجيل حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني:-

  • الدخول على المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة لتسجيل حجاج الداخل .
  • يتم تسجيل الدخول بإدخال البيانات الشخصية، ثم إدخال رمز التحقق.
  • يتم اختيار خدمات الحج، ثم تسجيل رغبة الحج.
  • اختيار الباقات، ثم إرسال طلب رغبة الحج.
  • سيتم أجراء القرعة الإلكترونية لاختيار المرشحين للحج من الداخل وذلك يوم 13/11/1443، حيث ستقوم الوزارة بإرسال إشعارات للمقبولين برسائل نصية في ذات اليوم.
  • يقوم الحاج بسداد الفاتورة، وبناءً عليه تقوم الوزارة بإصدار تصريح الحج.
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أحمد أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي


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