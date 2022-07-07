تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط التقديم في برنامج الدعم

كيفية تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور الجديد نقوم بتوضيحها بخطوات يسيرة عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمساعدة الراغبين في التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بعد إعلان تطبيق نظام الدعم الاجتماعي علي المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة إقامةً دائمة، بالإضافة إلى توافر الشروط المعلنة بالمتقدم، علماً بأنه تم الاستثناء من شرط الجنسية بعض الفئات والتي يمكن التعرف عليهم من خلال شروط الضمان الاجتماعي المطور الموضحة بالمقال، كما يتاح الآن التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد من خلال اتباع رابط منصة الدعم الرسمي.

تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور

بعد فتح باب القبول والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، فقد بدأ العديد من المواطنين في البحث عن خطوات تعبئة الملف الموحد لإكمال عملية التقديم، لذلك قمنا بشرح وتوفير طريقة التقديم على الضمان المطور بالتالي:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعي باتباع الرابط الرسمي (sbis.hrsd.gov.sa).

الضغط على تسجيل جديد.

تعبئة البيانات وهي رقم الهوية – تاريخ الميلاد بالهجري – كلمة المرور – تأكيد كلمة المرور – كلمة التحقق.

التأشير في مربع إقرار الشروط والأحكام، ثم “تسجيل”.

سوف يتم تلقي رسالة نصية عن طريق الجوال المسجل تتضمن رمز التوثيق، نقوم بإدخال رمز التحقق المرسل، ثم نقوم بالنقر على “توثيق”.

تسجيل الدخول على منصة الضمان بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

تعبئة البيانات الشخصية – بيانات السكن – بيانات الدخل – بيانات التعليم – بيانات العمالة – بيانات التراخيص – بيانات الممتلكات – بيانات التابعين – التأكد من المعلومات.

ثم الدخول أيضاً على تبويب الذهاب لتعبئة المنازل، نقوم بالنقر على “تكوين منزل” ومنها نقوم بالاختيار هل هو منزل مستأجر أم مملوك ثم تحدد المدينة وبيانات السكن بالتفصيل، ثم النقر علي اختيار البرامج المراد التقديم عليها ، ومنها نقوم باختيار برنامج “دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”، وسيظهر لك إشعار أنه سيتم إبلاغك بنتيجة الأهلية خلال فترة لا تزيد عن 25 يوماً.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لكي يتم الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي يجب انطباق الشروط المعلنة من قبل الوزارة على المتقدم والأسرة التابعة له، وتتمثل شروط القبول في الضمان في ضرورة أن يكون المستفيد مواطناً سعودياً مقيماً إقامةً دائمةً داخل المملكة باستثناء الفئات الموضحة بالتالي:

الغير سعودية المتزوجة من مواطن سعودي الجنسية ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين.

أبناء المطلقة والأرملة السعودية المتزوجة من أجنبي.

ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل الذين يحملون بطاقات التنقل.

كما يجب أن يكون الدخل الشهري للمستقل أو رب الأسرة أقل من حد المعاش الأدنى المقدر بـ1100 ريال سعودي لرب الأسرة، و 550 ريال لكل فرد بالأسرة، وأن يلتزم التزاماً كاملاً بمتطلبات الوزارة المرتبطة بتقديم خدمات التعليم والصحة أيضاً للأبناء، كما يجب الالتزام بخطط التدريب والتأهيل بمتابعة المنصات المعتمدة.

بالإضافة إلى عدم الإقامة في أي مركز من مراكز الرعاية والإيواء التي ترعاها الدولة، وألا يكون له أي أصول مرتفعة القيمة مثل الممتلكات وعدد السيارات والعمالة المهنية والمنزلية، ويتاح تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور بشكل دائم ومستمر للمتقدمين لأول مرة في الضمان الاجتماعي.