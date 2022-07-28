تسجيل جديد عبر موقع العودة للمدارس 1444 بخطوات بسيطة

أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية موقع العودة المرتبط بمنصة مدرستي، بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي لطلاب والطالبات في مختلف مراحلهم التعليمية، و في هذا سنتعرف علي كافة خطوات التسجيل الجديد عبر موقع العودة للمدارس 1444، بالإضافة إلي إبراز الخِدْمَات المقدمة عبر المنصة مع الإشارة إلى خطوات الدخول إلى حساب الخاص الذي تم إنشاؤه في منصة مدرستي.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

ترتبط كافة خدمات التسجيل الجديد عبر موقع العودة للمدارس بمنصة مدرستي الإلكترونية السُّعُودية التي تساعد في الحفاظ على جود التعليم خلال جائحة كورونا، بسبب الإغلاقات العامة التي عمت أرجاء العالم خلال انتشار الجائحة مما أثر على حياة الناس بشكل كبير وعلى جانب التعليم بشكل خاص.

طريقة تسجيل جديد عبر موقع العودة للمدارس 1444

حددت وزارة التعليم السُّعُودية لطلابها الراغبين بإنشاء حساب جديد عبر موقع العودة للمدارس 1444 المرتبط بمنصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد، مجموعة من الخطوات المتعلقة بكيفية التسجيل خلال الموقع وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع العودة للمدارس 1444 على شبكة الإنترنت عبر رابط تسجيل جديد.

1444 على شبكة الإنترنت عبر رابط تسجيل جديد. تعبئة البيانات الأساسية وهي “رَقَم الهُوِيَّة، أو رَقَم الإقامة، و رَقَم الجوال”.

تحديد خِيار “تحقق” باللون الأخضر للانتقال إلى مرحلة التحقق من البيانات الأساسية.

تعبئة الكود الذي يقوم النظام بإرساله إلى رَقَم الجوال الذي تم إدخاله في المرحلة الأولى.

النقر علي خِيار “تحقق”.

التأكد من كافة البيانات الواردة في نافذة مربع التسجيل.

أبرز خِدْمَات موقع العودة للمدارس 1444

تسعي وزارة التعليم السُّعُودية إلى متابعة واستمرار النشاطات العملية و التعليمية فيها بالشكل الصحيح، مع الاهتمام بسلامة أطراف العملية التعليمية كاملةً من طلاب ومدرسين وكادرٍ إداري، لذلك سعت الوزارة أطلاق منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد بوابة و موقع العودة للمدارس، حيث تقدم الوزارة خلالهم العديد من الخِدْمَات، مثل الدليل الإرشادي لأولياء الأمور، و جديد التعليم، و الذي يشمل كل ما يجب معرفته من جديد التعليم فيما يتعلق بالعودة إلى المدارس من نماذج تشغيلية، وخطط ومسارات ومنهاج تعليمية، بالإضافة إلى خِدْمَات الأسئلة الشائعة، وخدمات الدعم الفني في حال حدوث إى مشكلات.

إلى هنا ينتهي المقال الذي تناول موضوع خطوات تسجيل جديد عبر موقع العودة للمدارس 1444، بالإضافة إلى أبراز افضل الخِدْمَات المقدمة من قبل وزارة التعليم في المملكة عبر منصة العودة للمدارس.