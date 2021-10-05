تسجيل جديد “حساب المواطن” 1443 وطريقة تحديث بيانات المستفيد في البرنامج

أتاحت حكومة المملكة السعودية تسجيل “جديد حساب المواطن” 1443، وصرحت أنه يمكن تحديث بيانات المستفيد في البرنامج عن طريق موقعه الرسمي، تم إنشاء “حساب المواطن” لعدت أغراض، أهمها حماية الأسر السعودية من تأثيرات الإصلاحات منها (الاقتصادية) على المواطن السعودي، والهدف الرئيسي من إنشائه هو تنسيق وتوجيه منافع المملكة العربية السعودية للمحتاجين، فكيف يتم تسجيل جديد “حساب المواطن” 1443، وماهي طريقة تحديث بيانات المستفيد في البرنامج.

تسجيل جديد “حساب المواطن” 1443

كيفية تسجيل جديد “حساب المواطن” 1443 تكون عن طريقة الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للبرنامج حساب المواطن

ثانيا اضغط على كلمة ’’تسجيل جديد’’ لفتح الواجهة الرئيسية.

ثالثا قم بتدوين معلوماتك الشخصية كما يلي:

رقم الهوية. تاريخ الميلاد بالهجري. رقم الهاتف الخاص بك. قم بتأكيد رقم الجوال.

إدخال رمز التحقق المرئي بعد وصوله إلى جوالك.

قم بقبول الأحكام والشروط .

اضغط على كلمة (تسجيل).

تحقق من صحة بياناتك، ستصلك رسالة نصية عبر جوالك فيها كلمة المرور الخاصة بتفعيل حسابك الجديد،قم بإدخالها.

تأكيد من نجاح تسجيلك.

يمكنكم وضع اسم المستخدم، ووضع كلمة المرور التي تم إرسالها.

اكتب رمز التحقق واضغط على كلمة (تسجيل).

غير كلمة المرور بالشكل الذي تريد.

تحديث بيانات المستفيد في برنامج حساب المواطن

و قد بين برنامج حساب المواطن أن المستفيدين يستطيعون تحديث البيانات الخاصة بهم من خلال رقم الهاتف وشرح كيفية تحديث بيانات المستفيد في برنامج حساب المواطن وهي في الخطوات القادمة: