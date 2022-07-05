شروط التسجيل.. تسجيل جديد حساب المواطن 1443 ضوابط حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة

التوجيهات الملكية الجديدة حساب المواطن

انطلاقا من حرص واهتمام الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، من أجل حماية الأسر المستحقة للدعم، من تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، صدر الأمر الملكي متضمنا ما يلي:

تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لمواجهة الارتفاع العالمي للأسعار.

يخصص منها مبلغ 10.4 مليارات، لدعم مستفيدي الضمان، برنامج حساب المواطن، برنامج دعم صغار مربي الماشية.

بينما يخصص المبلغ الباقي، لتوفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، مع التأكد من توافرها. كما تضمن أمر الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، للدعم كلا من:

سيتم تخصيص مبلغ إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يصرف لمرة واحدة، خلال العام الحالي، يقدر المبلغ ب2 مليار ريال. إعادة تسجيل جديد حساب المواطن 1443 وفق الشروط والضوابط. تقديم مبلغ 408 مليون ريال، دعم مالي لمستفيدي صغار الماشية. شروط التسجيل في حساب المواطن

تختلف شروط أهلية حساب المواطن حسب المتقدم هل عائل أم عازب، كذلك حسب المتقدمة من الأرامل والمطلقات، بالتفصيل نتناول معكم شروط حساب المواطن للعازب والمتزوج، شروط حساب المواطن للأرامل والمطلقات، أيضا المرأة المهجورة.

شروط حساب المواطن للعازب والمتزوج