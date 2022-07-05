شروط التسجيل.. تسجيل جديد حساب المواطن 1443 ضوابط حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة
التوجيهات الملكية الجديدة حساب المواطن
- تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لمواجهة الارتفاع العالمي للأسعار.
- يخصص منها مبلغ 10.4 مليارات، لدعم مستفيدي الضمان، برنامج حساب المواطن، برنامج دعم صغار مربي الماشية.
- بينما يخصص المبلغ الباقي، لتوفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، مع التأكد من توافرها.
- سيتم تخصيص مبلغ إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يصرف لمرة واحدة، خلال العام الحالي، يقدر المبلغ ب2 مليار ريال.
- إعادة تسجيل جديد حساب المواطن 1443 وفق الشروط والضوابط.
- تقديم مبلغ 408 مليون ريال، دعم مالي لمستفيدي صغار الماشية.
شروط التسجيل في حساب المواطن
شروط حساب المواطن للعازب والمتزوج
- يمكن التقديم للسعوديين الجنسية، والعوائل والتابعين.
- شرط حساب المواطن للعازب، أن يزيد العمر عن 24 عام، ولمن أقل من 24 عام يجب إثبات الاستقلالية (عقد إيجار، فاتورة كهرباء).
- كما يجب ألا يزيد الدخل للعازب عن 6000 ريال سعودي.
- أما للمتزوج، يجب تناسب الدخل مع حاسبة الدعم، كالتالي:
- زيادة الدخل يؤدي إلى نقصان الدعم.
- يعتمد ذلك على عدد أفراد الأسرة، إجمالي الدخل.
- يمكنك الدخول إلى حاسبة الدعم من حساب المواطن، للتعرف على قيمة دعم البرنامج.
شروط الأهلية للمطلقات
شروط التسجيل للمرأة المهجورة
تسجيل جديد حساب المواطن 1443
يتم تسجيل جديد في حساب المواطن ١٤٤٣ بعد التعديلات الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني حساب المواطن.
- بدء إنشاء تسجيل حساب جديد من خلال الضغط على تسجيل جديد، وكتابة البيانات الخاصة بالمتقدم وهي، رقم الجوال ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد.
- يصلك رسالة عبر الهاتف، مزودة بكلمة سر مؤقتة يتم من خلالها تسجيل الدخول.
- قم بتسجيل الدخول، ثم تغيير كلمة المرور.
- استكمل بيانات التسجيل من خلال تقديم التالي، البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات الحساب البنكي، بيانات التابعين، بيانات الدخل، بيانات العقارات.
- قم بإرفاق الوثائق المطلوبة، سوف تظهر المستندات المطلوب رفعها أثناء إتمام الطلب.
- قم بمراجعة بياناتك، ثم أنقر على تقديم طلب التسجيل.
- بذلك تمت عملية تسجيل جديد لحساب المواطن السعودية.
ويمكن اضافة تابع أو مولود جديد لحسابك من خلال الدخول على صفحتك الشخصية، ثم اضافة تابع جديد. جدير بالذكر أن التسجيل بعد التعديلات لا يشمل المستفيدين من الدعم لشهر يوليو.
الفرق بين الأهلية والاستحقاق
تم توضيح الفرق بين الأهلية والاستحقاق، إذ تتضمن شروط الاستحقاق كلا من الجنسية والإقامة بالمملكة، إضافة إلى توافق بيانات التسجيل مع بيانات الجهات ذات العلاقة. بينما يتم احتساب الاستحقاق حسب كلا من، عدد أفراد الأسرة، إجمالي الدخل الشهري للأسرة، أعمار أفراد الأسرة.
من يمكنه التسجيل في حساب المواطن ؟
يمكن التسجيل لجميع المواطنين حاملي الجنسية السعودية، وفق الضوابط والشروط السابقة، كما يمكن التسجيل لحاملي الجنسية أصحاب بطاقات التنقل، يمكنهم التسجيل والاستفادة من حساب المواطن. كما يمكن التسجيل للفرد المستقل البالغ 18 عام، بشرط الإقامة في سكن منفصل، وتقديم إثبات استقلالية مثل عقد إيجار إلكتروني.
قيمة دعم حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة
يمكن حساب القيمة التقريبية لدعم المواطن بعد التعديلات الجديدة، من خلال حاسبة الدعم، ثم أضغط على الحاسبة التقديرية، حدد الخيارات على حسب حالتك، ثم أضغط على أحسب، يظهر المبلغ التقديري لاستحقاق الدعم.
خطوات إرفاق المستندات في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة
خطوات إرفاق المستندات كالآتي:
- تسجيل الدخول إلى البوابة إلكترونيا.
- اضغط على تفاصيل الطلب.
- انقر إدارة المرفقات.
- اختر نوع المرفق.
- إضافة المستند، ثم الضغط على حفظ.
كما تم الإعلان عن موعد إيداع الدفعة 56 من الدعم، لشهر يوليو للمستفيدين، يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022، يشمل الدعم الإضافي.
استعلام حساب المواطن برقم الهوية
يتيح حساب المواطن التحقق من الأهلية والاستحقاق من خلال الدخول إلى رابط حساب المواطن، طلب التحقق من نتيجة الأهلية، كتابة رقم الهوية، النقر على أيقونة الاستعلام، يظهر أمامك نتيجة أهلية حساب المواطن برقم الهوية.
رقم استقبال الشكاوى
تم تخصيص الرقم 19912 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، كما يمكن طرح أسئلة المواطن عبر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع تويتر، إذ يقوم فريق العمل بالرد على كافة الأسئلة.
اعتراض عدم الأهلية
وضح الحساب الرسمي خطوات الاعتراض على قرار عدم الأهلية من خلال طلب مراجعة البيانات خلال مدة لا تزيد عن 90 يوم، منذ إصدار نتيجة الأهلية، من خلال تسجيل الدخول، النقر فوق تاريخ الاستحقاق، تظهر لك أسباب الرفض، ثم بالضغط على أيقونة رفع الاعتراض، تعبئة المدخلات المطلوبة، أنقر على أيقونة إرسال.
متى إيداع الدفعة 65
يبدأ الحساب في إيداع المبالغ المالية في حسابات المستحقين خلال 24 ساعة، ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو، كما أعلن البرنامج عن صدور نتائج أهلية الدورة 56 لشهر يوليو، ويمكن التحقق من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية ca.gov.sa.
طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب
يتم تسجيل جديد للعزاب 1443 من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية ca.gov.sa.
- تسجيل حساب جديد، من خلال نفس الخطوات السابقة.
- إدخال البيانات، تقديم الطلب.
- عند إتمام رفع الطلب (يطلب الموقع إرفاق الوثائق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن للعزاب)، وهي:
- عقد إيجار إلكتروني.
- فاتورة كهرباء.
- بعد رفع المستندات، قم بمراجعة البيانات، ثم تقديم الطلب.
حسبي الله ونعم الوكيل الملك امر بصرف راتب وانا جاني نصف الراتب في حساب المواطن وكذلك في الضمان تراجع
سلام عليكم ورحمه وبركاته نزل حساب الوطن
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بدأ حساب المواطن في الإيداع ابتداء من اليوم ويستمر إيداع حساب المواطن حتى نهاية اليوم في حسابات المستفيدين