تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa ورقم التواصل لتقديم الشكاوى والاستفسارات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أعلنت عن تمديد فترة التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي لمن تتوافر لديهم الشروط المُحددة من قبلها، لذا يتساءل الكثيرين عن رابط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور لكي يتقدمون له لتحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل الآخرى.

تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور

لكي تتمكن من تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي للحصول على المعاش بشكل شهري لتلبية الاحتياجات الأساسية وذلك عبر الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

انتقل مباشرةً إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

النقر على خانة إنشاء حساب مستخدم جديد.

أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة ثم أطلع على الشروط والاحكام ثم وافق عليها.

تحقق من جميع البيانات ثم أنقر على تقديم الطلب.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

يُمكنك استخدام حاسبة الضمان لكي يتم احتساب المعاش المستحق وذلك عبر الآتي:

انتقل مباشرة إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

سجل دحول لحساب المستفيد ثم اختر حاسبة الدعم.

اكتب عدد التابعين وفي حالة عدم وجود يتم كتابة رقم صفر ثم أنقر على المستحق.

سوف تظهر لك النتيجة والقيمة الخاصة بالمعاش المستحق لك.

كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1444

يُمكنك تحديث بيانات الضمان الاجتماعي عن طريق اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى رابط بوابة التنمية الاجتماعية.

النقر على خانة بوابة الخدمات ثم أضغط على خدمات التنمية.

سحل دخول عبر بوابة حساب المستفيد ثم أضغط على الملف الشخصي.

اختر تحديث البيانات ثم أنقر على الخانة المخصصة ثم قم بإجراء التحديث المطلوب.

الضغط على خانة التالي ثم وافق على الشروط والأحكام ثم إرسل البيانات المحدثة.

رقم التواصل الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرت رقم مخصص وهو 19911 لاستقبال أي شكاوى واستفسارات من قبل الأشخاص المستفيدين تسهيلاً عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد ودون الحاجة للذهاب إلى المقر الرسمي للوزارة، أو يُمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص وهو [email protected] أو تواصل عبر الصفحة الرسمية لمنصة توتير للوزارة.