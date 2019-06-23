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تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board رايات .. “شاهد بالفيديو” .. رابط الدخول والتسجيل

كتب ندى أيمنفي آخر تحديث
تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board رايات .. “شاهد بالفيديو” .. رابط الدخول والتسجيل
خطوات التسجيل في بلاك بورد الكلية التقنية

تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board يتم من خلال الموقع الخاص والرسمي الذي خصصته مؤسسة التدريب التقني والمهني والتي يتبعها رايات الكلية التقنية، وسنتناول من خلال هذا التقرير الهام كيفية التسجيل في البلاك بورد Black board المخصص للمتدربين، وذلك للفصل الدراسي الأول والثاني للعام 1440، ومن الجدير بالذكر أن برنامج البلاك بورد  Back Board هو أحدث الأنظمة الإلكترونية التي أطبقتها رايات الكلية التقنية، وهو برنامج خاص بالمتدربين والمتدربات، وسنتابع معكم كما عودناكم دائما الشرح والتفصيل لهذا البرنامج، كما تسعدنا استفساراكم من خلال التعليق على هذا التقرير، والبداية ستكون شرح عملية الدخول والتسجيل في برنامج ونظام البلاك بورد Black board رايات الكلية التقنية، فتابع معنا عزيزي المتدرب هذا التقرير لتتعرف على كيفية وطريقة الدخول والتسجيل ببرنامج البلاك بورد.

رايـــــات .. تطبيق خدمات المتدربين

بوابة تمكن المتدرب للاطلاع وطلب العديد من الخدمات مثل السجل التدريبي ومسير المكافآت والغياب

أدلة المتدربين

تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board وأهداف نظام رايات

  • رفع جودة الخدمة المقدمة
  • رفع جودة الدراسات والبيانات
  • رفع نسبة رضا المتدربين والمدربين والموظفين
  • جذب عدد أكبر من المتدربين
  • الوصول إلى مستويات عالمية من تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية

ومن الجدير بالذكر أننا أخذنا على عاتقنا مهمة التواصل الدائم معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير، وسعدنا تلقي الاستفسارات والأسئلة، وسنجيب على جميع هذه الاستفسارات، كما أننا سنحاول معكم تسهيل الكثير من الأمور والخطوات الخاصة بنظام رايات وبرنامج البلاك بور، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.

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عن الكاتب

ندى أيمن

محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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