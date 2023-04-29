“عاجل” بدء استقبال طلبات تسجيل أول ابتدائي 1445 للعام الدراسي القادم في هذا الموعد…

وزارة التعليم السعودي أعلنت مُنذ قليل عن بدء استقبال طلبات التسجيل لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام المقبل 1445 نظرًا لكثرة البحث من قبل أولياء الأمور بالتزامن مع انتهاء العام الجاري 1444، كما أشارت إلى أن التقديم يكون من خلال منصة نور الإلكترونية التي تشمل عدد كبير من الخدمات التي توفر الوقت والجهد عليهم ومنع ازدحام المواطنين في المدارس، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد التفاصيل.

موعد بداية التسجيل في الصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم عن بدء استقبال طلبات التسجيل لكافة الطلاب والطالبات الصف الأول الابتدائي للعام القادم 1445 بداية من الأحد الموافق 17 شوال لعام 1444 ولكي تتمكن من التقديم لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة نور الإلكترونية.

انقر على خانة حساب ولي الأمر ثم سجل دخول بواسطة البيانات الخاصة بك.

ادخل البيانات ثم اختر المدرسة ثم سجل الطالب ثم اتبع كافة الخطوات.

سوف يتم مراجعة طلبك للرد عليك.

أعمار القبول في الصف الأول الابتدائي

عقب إعلان الوزارة عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل في الصف الأول الابتدائي بدأ البحث حول أعمار القبول الخاصة بالطلاب وجاءت على النحو التالي: