وزارة التعليم تعلن عن موعد ورابط تسجيل الروضة 1445 noor.moe.gov.sa

كشفت وزارة التعليم السعودية بخصوص موعد بدء تسجيل الروضة 1445، وننشر لكم أعزائنا أولياء الأمور في هذا المقال في الأسفل رابط التسجيل عبر نظام نور مع الخطوات التوضيحية بالصور، كما نوضح لكم كم عمر الطفل المطلوب حتى يتم قبوله في رياض الأطفال في المملكة العربية السعودية بالعام الدراسي 1444/1445، فتابع معنا حتى النهاية للتفاصيل.

مواعيد تسجيل رياض الأطفال الجديد

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بنشر تعميم رسمي للمدارس الحكومية بخصوص عمليات تسجيل الصف الأول والثاني والثالث بروضة الاطفال للعام الدراسي 1445 الجديد منذ عدة أيام قليلة، وقد جاء في هذا التعميم عن الفترة التي يتاح فيها التسجيل، وكذلك اعمار وتواريخ ميلاد الطلاب والطالبات المطلوبة.

حيث يبدأ فتح باب تسجيل الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني.

وهذا بدءا من يوم 1 ذو القعدة 1444 هـ.

أي 21 مايو 2023.

وتستمر عملية تسجيل مرحلة الروضة للطلاب المستجدين خلال العام الدراسي.

ما هي اعمار الطلاب للروضة 1445

وقد تم الكشف عن اعمار الطلاب والطالبات الذين سيتم قبولهم في مرحلة رياض الأطفال، حيث يحق التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي اكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ ست سنوات، وتم الكشف عن تواريخ ميلاد الثلاث مستويات، وهي التي جاءت كما يلي:

المستوى الاول في الروضات الاهلية والعالمية فقط.

يكون من ميلاد الطالب الموافق 5 اكتوبر 2019 إلى 22 سبتمبر 2020.

المستوى الثاني.

من 12 يناير 2019 إلى 4 اكتوبر 2019.

أما المستوى الثالث يكون من 26 اكتوبر 2017 حتى 11 يناير 2019.

وتكون الأولوية في التسجيل بمرحلة رياض الأطفال للمتقدمين للمستوى الثالث، وهذا حسب ما جاء في التعميم الرسمي الموضح في الصورة أعلاه، ويعتبر العمر هو اهم شروط قبول طلاب الروضة، وتابعنا معكم رابط تسجيل اول الابتدائي ايضا في نجوم مصرية.

رابط تسجيل الروضة 1445

ونتعرف مع حضراتكم أعزائنا المتابعين طريقة تسجيل ولي الأمر للطفل او الطفلة بمرحلة رياض الاطفال، حيث أعلنت الوزارة بشكل رسمي انه سوف يتم استقبال طلبات تسجيل الطلبة الجدد للعام القادم 1445 عبر نظام نور الإلكتروني، الذي نترك لكم الرابط والخطوات في النقاط، فتابع: