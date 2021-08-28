كيفية تسجيل الدخول منصة مدرستي ورفع حضور الحصص| وإنشاء حساب جديد

تستقبل المدارس غدًا الأحد طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، في أول أيام العام الدراسي الجديد 1443، بعد توقف للدراسة عن بُعد خلال العامين الماضيين بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وتكون العودة في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، لمن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، بالتوازي مع متابعة الدروس أونلاين عبر منصة مدرستي، التي تشهد خلال الساعات الأخيرة إقبالاً كبيرًا على تسجيل الدخول، وإنشاء حساب جديد للمستخدمين الجدد، بالإضافة إلى محاولة معرفة كيفية رفع الدروس والمحاضرات والغياب وغيره من الأمور الفنية المتعلقة بها، والتي نتناولها معكم خلال السطور التالية.

تسجيل الدخول لـ منصة مدرستي

أما عن كيفية تسجيل الدخول لـ منصة مدرستي، فيمكنكم متابعة الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الرابط التالي: http://schools.madrasati.sa ثم النقر على خيار حسابي. كتابة اسم المستخدم والرمز السري. تسجيل رمز التحقق المرئي. بدء التصفح ومتابعة الدروس وغيرها.

إنشاء حساب جديد عبر مدرستي

أما بالنسبة للطلاب الجدد، أو من يريد إنشاء حساب جديد عبر المنصة الأولى للتواصل التعليمي في المملكة، فيكون من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول عبر: منصة مدرستي

الضغط على خيار العودة إلى المدرسة.

النقر على إنشاء حساب جديد.

كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كتابة رقم الهوية أو الإقامة.

تسجيل رقم الجوال.

ثم النقر على لست روبوتًا.

ثم الضغط على رمز الاختيار.

تحقق من البيانات الرئيسية.

ثم تأكيد الحساب وفتح نافذة حساب جديد.

احفظ اسم التسجيل والرمز السري.

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كيفية رفع حضور الحصص

أما في حالة رفع الحضور ورفع الغياب وحضور الحصص، فيتطلب الأمر تسجيل الدخول عبر المنصة، ثم اختيار جدول الحصص من القائمة الجانبية المنسدلة، ثم الضغط على الحصة التي تريد رفع موعدها، ثم النقر على خيار الحضور، ومنها إلى الضغط على إثبات الحضور بعد فتح الدرس الافتراضي.