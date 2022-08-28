تسجيل الدخول في منصة مدرستي ورابط تحميل الكتب المدرسية من مدرستي التعليمية 1444

استطاعت منصة مدرستي التعليمية إثبات كفاءتها التعليمية في السنوات الماضية، ويمكن من خلال مدرستي تحميل الكتب المدرسية، وفقد بدأ طلاب المملكة السعودية العام الدراسي الجديد 1444 اليوم الأحد 1 صفر 1444 الموفق 28 أغسطس 2022، ويرغب أولياء الأمور والطلاب الحصول على رابط تحميل الكتب المدرسية عبر منصة مدرستي التعليمية وتسجيل الدخول في مدرستي وهذا ما سوف نوضخة في هذا المقال.

منصة مدرستي التعليمية

تعد منصة مدرستي التعليمية هي إحدى المنصات المعروفة في المملكة السعودية والتي أطلقتها وزارة التعليم السعودية مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتكون بديلا عن الحضور في المدارس، وقد تم إطلاقها مع بداية أغسطس لعام 2020 لكي تكون إثرائية تفاعلية لاستيعاب أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة لتصنف ضمن 4 نماذج عالمية في التعليم عن بعد بأكثر من 5 مليار واجب ونشاط مدرسي واختبار، وأكثر من 4 مليار عدد من الزوار التراكمي، و260 مليون فصل افتراضي، في خطوة أشاد بها العالم.

تسجيل الدخول في منصة مدرستي 1444

وقد وضحت منصة مدرستي طريقة تسجيل الدخول لكلاً من الطلاب وأولياء الأمور ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على موقع منصة مدرستي .

ثم اضغط على العودة للمدارس.

ثم اضغط على تسجيل الدخول جديد.

قم بإدخال رقم الهوية ورقم الهاتف الخاص بك.

سوف يتم إرسال كود على هاتفك.

سوف تظهر بيانات منصة مدرستي.

احتفظ بهذه البيانات الخاصة بالطالب.

كيفية تحميل الكتب المدرسية من منصة مدرستي

وقد قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح طريقة تحميل الكتب المدرسية من خلال منصة مدرستي ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى موقع منصة مدرستي.

ثم نقوم بالضغط على خانة تصفح المحتوى التعليمي.

يتم الضغط على الدروس والكتب الخاصة بالمرحلة التعليمية للطالب.

يجب اختيار المقرر الخاص بالطالب.

ثم الضغط على تحميل الكتب.

تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي

وقد وضجت الوزارة طريقة تغيير كلمة المرور الخاصة بمنصة مدرستي ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على موقع منصة مدرستي schools.madrasati.sa.

ثم قم بالضغط على أوفيس 365 الظاهر في الصفحة الرئيسية من الأعلى.

افتح أيقونة الإعدادات.

اضغط على تغيير كلمة المرور.

اكتب كلمة المرور القديمة في مربع عبارة “old password”.

أكتب كلمة المرور الجديدة أمام عبارة ” create new password”.

أعد كتابة كلمة المرور الجديدة مرة أخرى في المربع الثالث والمسجل أمامه عبارة” confirm new password”.