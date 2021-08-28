يعد تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية محور إهتمام الكثيرين من أولياء الأمور وطلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة، حيث أعلنت وزارة التعليم بدء العام الدراسي الجديد غدًا الأحد التاسع والعشرين من أغسطس حضوريًا في المدارس الأهلية والحكومية والأجنبية وسيُطبق نظام التعليم الهجين (الخليط) الذي يربط التحصيل الدراسي وجهًا لوجه بالتعليم الأونلاين عن طريق المنصات الإلكترونية، ففي الوقت الذي يذهب فيه طلبة وطالبات الصفوف المتوسطة والثانوية إلى مدارسهم سيتلقون دروسهم وحصصهم الافتراضية عبر منصة مدرستي.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية

حققت منصة مدرستي نجاحًا منقطع النظير منذ أن تم إطلاقها العام الماضي 2020 بسبب توقف الدراسة في السعودية؛ نتيجة إنتشار وباء كورونا في البلاد، وكان لابد من استكمال التعليم للمراحل المختلفة عن طريق التعلم عن بعد، ومن هنا جاءت الفكرة حول إنشاء منصات يتفاعل بها الطلاب بمعلميهم وأقرانهم دون الحاجة للخروج والذهاب إلى المدارس وحدوث إحتكاك بشكل مباشر.

منصة مدرستي تسجيل جديد

يمكن من خلال خطوات بسيطة يدخل الطالب/ة للمنصة عن طريق الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا الذي تم إنشائه من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، واكمال باقي المعلومات المطلوبة.

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب