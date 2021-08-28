  • الضغط على رابط الموقع حتي يتم الولوج إليه.
  • ثم النقر على زر تسجيل دخول.
  • كتابة اسم المستخدم.
  • ادخال كلمة لمرور.
  • حينئذ سيبدأ الطالب / الطالبة في الحصول على الخدمات المقدمة على المنصة.