تسجيل الدخول إلى منصة مدد لتنظيم الرواتب والأجور 1443 هجري

منصة رقمية مُتكاملة تعمل على تطوير وتسهيل كافة الإجراءات سواء كانت مالية أو إدارية للمنشآت المسجلة في القطاع الخاص، وتهتم أيضا بتنظيم أحوال وأمور الموظفين والعاملين حيث تحمي وتنظم أجورهم، حيث تقدم هذه المنصة الأنظمة والحلول لكافة ما قد يتعرض له الشخص، في هذا المقال سنتناول منصة مدد الإلكترونية وكيفية تسجيل الدخول إليها بخطوات سهلة وبسيطة، وستتعرف خلال أسطرنا هذه إلى منصة مدد الإلكترونية وستجد كافة المعلومات عن هذه المنصة خلال هذه الكلمات.

منصة مدد

هي منصة إلكترونيّة تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السّعودية، تستطيع من خلالها الدخول الى أنظمة الوزارة الخاصة بمنشآتهم، ويستطيع من خلالها المواطن معرفة قوانين حماية الأجور وبرنامج توثيق العقود، وتهدف الى تطبيق الأنظمة الموّحدة بين مؤسسات القطاع الخاصّ العاملة في أراضي المملكة، وحماية حقوق العاملين فيها عن طريق حماية الأجور والرواتب التي يحصلون عليها من الأنظمة والقوانين المتفق والمتعارف عليها.

كيفية تسجيل الدخول لمنصة مدد الإلكترونية

يلزم لمن يرغب من الاستفادة من منصة مدد الإلكترونية ان يتم التسجيل في المنصة عن طريق الخطوات الآتية :

الدخول مباشرةً إلى الرابط الإلكترونيّ وتسجيل الدخول إلى منصة مدد .

. إدخال اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور.

الضغط على (دخول).

بعد اتباعك لهذه الخطوات يتم تسجيل الدّخول إلى منصة مدد الخاصّة بحماية وتنظيم الأجور للاستفادة من الخدمات المتاحة من خلالها.

شروط التسجيل في منصة مدد

هناك شروط عدة يجب توافرها لمن أراد التسجيل في منصة مدد منها: