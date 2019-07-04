يستمر تسجيل حج 1440 بالسعودية للمتقدمين على برامج الحج الداخلي من خلال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، بعد بدا المرحلة الثاني من خطوات التقديم على أداء مناسك الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، خلال الفترة التي أقرتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العرية السعودية، وعلى حسب ما ورد في الدليل الإرشادي لخطوات التسجيل من خلال المسار الإلكتروني، للحجز على برامج الحج منخفض التكاليف أو الحج الميسر أو نظام الحج العام التي تقدمها الشركات والجهات صاحبة الصلاحية المرخص لها، لتنظيم برامج حج الداخل.

خدمة استثناء تكرار الحج هي من الخدمات المعلن عنها مؤخراً من وزارة الحج والعمرة، بالتزامن مع فتحر رابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل 1440، والمقرر له اليوم 1-11-1440 الموافق 4 يوليو 2019 منذ الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر عملية التسجيل حتى اكتمال المقاعد أو 7-12-1440، ومرفق ادناة توضيح حول ضوابط تلك الخدمة.

وزارة الحج والعمرة حددت يوم السابع من ذي الحجة 1440 لغلق ألية تسجيل حج 1440 الإلكتروني في السعودية على رابط المسار الإلكتروني لحج الداخل، وبالتالي لا زال هناك متسع من الموقت لقيام المواطنين أو المقيمين بالإعلام على البرامج المقدمة لحج الداخل من قبل الشركات المرخص لها، والتسجيل عبر المسار الشرعي والأوحد على برامج الحج المختلفة التي تناسب المواطن أو المقيم.

طريقة تسجيل الحج الإلكتروني السعودية

أوضحت مصادر مسئولة سعودية أن هناك العديد من المقاعد خصصت على بوابة المسار الإلكتروني لحج الداخل 1440 ، سواء لبرامج الحج العام أو الميسر أو منخفض التكاليف، ورسوم كل برنامج محددة على البوابة الإلكترونية والتي تنقسم لـ 6 فئات بداية من 3500 ريال للميسر وحتى 15 ألف ريال لفئة الأبراج، ويمكن الإطلاع على المزايا المقدمة من الشركات المرخص لها لتنظيم برامج الحج، والتعرف على وسيلة الانتقال والسكن وما يتاح من خدمات إضافة، قبل تسجيل الحج الإلكتروني السعودية على البوابة المخصصة لذلك.

وخصصت وزارة الحج شرح مبسط حول الدليل الإرشادي لخطوات تسجيل حجاج الداخل على المسار الإلكتروني من خلال رابطة الرسمي localhaj.haj.gov.sa والإطلاع على كافة البيانات التوضيحية.

خدمات وزارة الحج والعمرة

خدمات وزارة الحج والعمرة عبر مجموعة من الأرقام الهاتفية لسهولة التواصل معها لتذليل المعوقات أمام راغبي أداء مناسك الحج 1440، ولعدم وقع المواطنين فريسة أمام ضعفاء النفوس من مروجي تنظيم حملات الحج الوهمية.

ويتاح للمواطن أو المقيم التواصل مع الوزارة عبر وسائل التواصل المبينة بعالية وتقديم الاستفسارات أو الشكاوى الخاصة بالية تسجيل الحج الإلكتروني السعودية لعام 1439 من داخل أو خارج المملكة .