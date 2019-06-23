البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة السعودية تسجيل الدخول hsp.moh.gov.sa

تقدم البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة السعودية خدمات عدة للمتعاملين مع الوزارة، تيسيرًا عليهم للوصول إلى هدفهم المنشود، فالبوابة hsp.moh.gov.sa قد تم إنشاؤها لتنمية الوعي لدى عامة المواطنين في المجال الصحي، في إطار التطوير الذي تقوم به الحكومة السعودية لمواكبة كل ما هو جديد عامةً في عالم تأدية الخدمات بشكل تقنيّ فريد، كما يتاح من خلال بوابة وزارة الصحة الخدمات الالكترونية الاستعلام عن معاملة وزارة الصحة برقم الهوية أو رقم المعاملة الكترونيا.

البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة 1440

لذلك فقد دشنت وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني ما يسمى بالبوابة الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات لكافة المواطنين، وأوضحت كيفية قيام المستخدم بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة بالمملكة، فما على المستخدم إلا أن يقوم بالتالي:

الولوج إلى رابط البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة السعودية hsp.moh.gov.sa .

التسجيل لأول مرة فقط كمستخدم جديد.

تتيح البوابة إمكانية إنشاء قائمة بالصفحات الخاصة بالمستخدم عن طريق الإضافة إلى التفضيلات”، وهو خيار متاح في الصفحة ذاتها، ومن أبرز الخدمات التي يقدمها موقع وزارة الصحة السعودية خدمة الطبيب الزائر، والتقدم للوظيفة إلكترونيًا، علاوة على إمكانية تقديم الشكاوى وإيجاد الخدمات الصحية، علاوة على غيرها من الخدمات الأخرى المتميزة للمواطنين بالمملكة.

تسجيل الدخول على حسابي بوزارة الصحة

تعمل الصحة السعودية على زيادة الوعي الصحي الخاص بالمواطن السعودي والمقيم من خلال متابعة أهم الأحداث والتطورات في المجال الصحي، مع منحه فرصة المشاركة والتحاور، وذلك فيما أرادته الوزارة من وجود حلقة اتصال بينها وبين المواطنين، ويتيح التسجيل في البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة معرفة دور وزارة الصحة في دفع عجلة التنمية المستدامة، وفقًا للنمط العام الذي تنتهجه المملكة في ضوء تقديم نظرة شمولية لكل ما يتم نشره من أخبار، وأحداث على المستوى الصحي.

في حال لم يجد المستخدم ضالته المفقودة في البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة يمكنه التواصل مع القائمين عليها عن طريق إرسال رسائل تحتوي على استشارات واستفسارات صحية وطبية.

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